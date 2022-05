Santa Fe está al borde del abismo, pero se aferra, no se quiere dejar caer de los ocho mejores de la Liga. A dos jornadas del final de la fase todos contra todos tiene opciones de clasificar, pero para eso necesita asegurar los tres puntos este sábado en su visita al Deportivo Cali (4:05 p. m. TV de Win +), el actual campeón y que ya está eliminado. Luego le quedará una última bala para el partido de visita al Once Caldas, en la fecha final, y ese sí es un rival directo.

Santa Fe ha dado muchas ventajas en el campeonato, no ha podido tener estabilidad, ha estado adentro y afuera de los ocho, hace poco salió de su entrenador, Martín Cardetti, porque los resultados no aparecían, y en un timonazo de emergencia nombró a Agustín Julio, para que lidere al equipo junto a Grigori Méndez en este remate del torneo.



Este giro técnico tuvo su inmediata reacción, como suele pasar, en la fecha pasada cuando Santa Fe se sacudió y venció a Jaguares, 4-0, en un partido que, sin embargo, se encuentra en litigio en el escritorio debido a que el equipo de Montería demando los puntos alegando supuesta mala inscripción de Julio, que apareció como delegado en la planilla y no como DT.



Mientras eso se resuelve (el presidente cardenal está citado el lunes para dar sus descargos), a Santa Fe, que tiene 25 puntos, no le queda de otra que seguir peleando hasta el final.

Ganar o ganar

Vencer a Cali es un asunto obligatorio si no quiere resignarse antes de tiempo. “Vamos a enfrentar a un equipo que puede que no se juega nada, pero tiene muy buenos jugadores, es el campeón de Colombia y está en la Copa Libertadores”, dijo el DT Grigori Méndez, quien asumió la rueda de prensa tras el juego contra Jaguares.

“Desde que llegué a Santa Fe he percibido cuando hay estabilidad y confianza en los procesos pasan cosas importantes. Los muchachos sintieron el golpe, pero lo que mostraron es en pro de estabilidad”, agregó.



Como principal novedad, el equipo cardenal cuenta entre los convocados con el atacante Wilfrido de la Rosa, que afectado por las lesiones no ha podido tener continuidad, luego de ser pieza clave al inicio del campeonato. También regresan a la lista John Velásquez y Yeiler Góez.



Santa Fe va al todo o nada a Palmaseca, y los jugadores son conscientes de que ni el empate sirve. “Cali es complicado, es un gran equipo, están eliminados, pero son profesionales, Esperamos tener un buen resultado de visita y que se nos den las cosas, dijo el jugador Juan Sebastián Pedroza.





