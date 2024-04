Santa Fe venció al Once Caldas y certificó su clasificación a los cuadrangulares

Santa Fe necesitó dos minutos para resolver su clasificación a los cuadrangulares semifinales. Le faltaba un punto para asegurarse y se llevó tres de su visita al Once Caldas en el estadio Palogrande, en la fecha 17, gracias aun gol de tiro libre del goledor Hugo Rodallega.

Santa Fe no quería problemas, quería resolver rápido, hacer un gol y defenderlo como fuera para garantizar su clasificación, la que aplazó en la fecha anterior cuando empató en casa contra Atlético Nacional. Y en solo dos minutos de juego hizo la tarea. Recién arrancó el partido hubo una falta cerca al área local.

El goleador Hugo Rodallega acomodó la pelota, miró la barrera, la vio frágil, y lanzó su disparo preciso. La pelota pasó por en medio de esa barrera endeble y fue directo al palo izquierdo que custodiaba el portero Mastrolía, que solo pudo mirar la pelota entrar a su arco. El regaño a sus compañeros fue su siguiente reacción, por dejar pasar ese remate.

Once Caldas quedó aturdido por ese gol tan tempranero. Un gol que dañaba sus planes. Quedaba todo un partido por delante y en desventaja. No tenía de otra que ir a buscar el rápido empate. El portero Andrés Marmolejo voló y evitó la caída de su arco en el primer remate del Caldas, que definitivamente adelantó sus líneas y corrió riesgos, y en una de esas Rodallega pudo liquidar el juego con un remate en completa soledad, sin arquero, y mandó la pelota afuera. Fue luego de un gran pase de Jersson González que previamente había rematado al arco y capturado el rebote que dio el portero. El goleador cardenal no lo podía creer.

Once Caldas. vs. Santa Fe. Foto:Once Caldas Compartir

Once Caldas respiró con esa salvada, pues un segundo gol hubiera acabado con sus posibilidades, y fue adelante, en un ataque liderado por Dayro Moreno. Tuvo sus oportunidades para empatar, como en un cobro de tiro de esquina que casi es gol ‘olímpico’, ejecutado de gran manera por Billy Arce, el que más inquietaba.

El equipo de Manizales mantuvo su ritmo, adelante, buscando sobre todo por el costado derecho, por donde mejor llegó. Santa Fe supo aguantar, supo contener a su rival y esperó que el tiempo fuera pasando. En la segunda parte el Once Caldas fue de nuevo en busca del gol que le diera el empate, pero careció de claridad y se encontró con un Santa Fe cada vez más sólido, mejor armado. Dayron Mosquera ty Jhon Meléndez entraron a la cancha para ayudar a reforzar la zona defensiva y evitar la caída por los costados del equipo local.

Caldas se volvió a acercar pero siempre encontró bien parado y atento al portero Marmolejo.

PABLO ROMERO

Deportes