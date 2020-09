Santa Fe, una victoria para ser segundo en el torneo

El fútbol apenas vuelve, los músculos están duros, las tácticas están en pleno reajuste. Pero hay cosas que se vuelven repetitivas y muchas veces dan buenos resultados.

Que le pregunten a Santa Fe, que apeló a una vieja fórmula para ganar el primer partido que jugó en la Liga, después de seis meses de para por culpa de la pandemia de covid-19: dos goles de cabeza y tres puntos frente al Deportivo Pereira (1-2), que lo dejan en el segundo lugar del campeonato.



Harold Rivera recuperó a una pieza histórica del andamiaje santafereño en los últimos años, el venezolano Luis Manuel Seijas, y a la estructura que tenía antes de la cuarentena le fue agregando algunos nombres.



Y así, el equipo mantuvo la solidez con la que jugaba el semestre pasado, así aún el físico no sea el mejor.



Santa Fe tuvo la iniciativa. A los 10 minutos ya ganaba en el estadio Hernán Ramírez Villegas, con una jugada muy conocida por los hinchas rojos en los últimos 10 años.



Cambian los jugadores, no el resultado: cobro de tiro de esquina de Seijas y cabezazo de Fáiner Torijano, en una jugada muy protestada por los jugadores del Pereira, que pidieron una falta previa, no del autor del gol, sino de Andrés Pérez, que obstruyó a un rival justo cuando la pelota venía en el aire.



La ventaja le duró cinco minutos a Santa Fe, pues el experimentado Diego Álvarez, viejo pescador de área, aprovechó un centro desde la izquierda y una pelota peinada por Dairon Mosquera para quedar de frente al arco visitante y derrotar al portero Leandro Castellanos.



Fue su gol número 134 en primera división, y con eso es el segundo máximo goleador en actividad en el fútbol colombiano, detrás de Dayro Moreno, listo para una nueva etapa en el Once Caldas.



Pereira no jugó mal, exigió en un par de ocasiones a Castellanos, pero tendrá que trabajar mucho para corregir el juego aéreo defensivo.



Por arriba, otra vez, Santa Fe le marcó el segundo tanto, conseguido por el debutante Jersson González, nacido en las divisiones menores del club, quien había reemplazado a Seijas: se levantó y remató de cabeza tras un centro de Carlos Arboleda.



Santa Fe llega al clásico con Millonarios, en la próxima fecha, en la parte alta de la tabla y con la tranquilidad de que lo bueno no se olvida.



