A su mejor estilo, Santa Fe venció 1-0 a Envigado en la Copa Colombia

Independiente Santa Fe logró una mínima ventaja este jueves en la Copa Colombia, en la que venció 1-0 a Envigado en el juego de ida de los octavos de final. José Moya fue el autor del único gol del encuentro con un soberbio cabezazo a los 15 minutos del partido.

Este partido de Copa fue una oportunidad para que ambos equipos usarán nóminas alternas. Fue así como Guillermo Sanguinetti mandó al campo a Rubén Bentancourt y a Carmelo Valencia como delanteros, mientras que Rubén Bedoya convocó ocho debutantes para este partido, aunque no todos fueron titulares.



El cuadro cardenal salió al terreno del estadio capitalino y controló el esférico desde los primeros minutos, pero no tuvo opciones claras de gol.



Fue hasta el minuto 15 que un cobro de tiro de esquina de Facundo Guichón terminó en la cabeza de José Moya y el espigado defensa la mandó al fondo de la red con mucha potencia. 1-0 y felicidad para los 4838 hinchas que acompañaron a su equipo en este duelo de Copa Colombia.



Con el pasar de los minutos Envigado se asentó en el partido y empezó a disputar más el balón en el centro del campo, pero no lograba acercarse al pórtico que defendió Robinson Zapata.



Guichón tomó importancia en el equipo cardenal y tuvo un par de acercamientos al arco de los naranjas, pero su compatriota Bentancourt no lograba ampliar el marcador.



Para la segunda parte del encuentro ambos equipos hicieron cambios y se dio el debut de Hernán Burbano en el rojo que vistió de negro.



Seguió Guichón siendo creador del juego del ‘león’ y logró que, a los 15 minutos, su potente remate fuera atajado por Jefferson Martínez, pero el balón quedara libre en el rebote que ‘Tutunendo’ no pudo convertir en el segundo gol.



Tendría Envigado una opción más frente al arco de ‘Rufay’, pero bien respondió el experimentado guardameta para contener el cero en su pórtico.



A los 32 minutos del segundo tiempo, el juez Mauricio Mercado decretó un penalti para Santa Fe por falta de Martínez sobre Wilson Morelo, quien había entrado minutos antes. Sin embargo, el mismo juez reversó su decisión y cobró infracción para el conjunto envigadeño.



1-0 fue el resultado con el que Santa Fe logró tomar ventaja en este partido de Copa Colombia, que tendrá el juego de vuelta el 29 de agosto a las 7 p.m. en el Polideportivo Sur.



Redacción Futbolred