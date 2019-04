¡Por fin volvió a ganar Santa Fe!: Derrotó 0-3 a Huila

Y un día Santa Fe iba a volver a ganar. Dirá la historia que fue tras 15 partidos sin hacerlo, que fue 0-3 y que sin embargo fue con las uñas, con angustia, con más garra que fútbol, y fue en Neiva, y con dos goles de defensores que fueron a hacer la tarea no hecha por los delanteros, y luego con un gol de un delantero que no se quiso dejar echar más tierra, pero en todo caso ganó, ganó, al fin ganó Santa Fe, y volvió a sonreír.

Santa Fe llegó a Neiva a romper un maleficio, a cortar una mala racha, a salir del túnel para ver una luz que no sirve de mucho, pero sirve, sobre todo para un equipo herido, agonizante, derrumbado. Y no es que Santa Fe haya tenido un despertar, no, ganó con su lucha, ganó lleno de vacíos, ganó lleno de problemas, pero ganó, ganó, al fin ganó.

Fue 0-3, pero el equipo careció de presencia ofensiva: Carmelo Valencia jugaba otra vez de 12, de ausente; Arango volvió a jugar de 13, de otro ausente. Pero al fin hubo una luz: un tiro de esquina cobrado por Velázquez, el primer buen cobro de cinco posibles, y la pelota fue elevada al área, con veneno, allá donde llevaba cuatro cobros esperándola Carlos Henao, el central que jugó de lateral y terminó de delantero. Le puso el frentazo y fue el 0-1, en 36 minutos.



Uy, por fin, Santa Fe por fin ganaba, ahora le tocaba lo más difícil, cuidar esa victoria como un tesoro, con garras y colmillos. Y así lo hizo. Se defendió, retrocedió, aguantó, pasó sustos menores, otros mayores, un par de remates que exigieron al arquero Solís. Había nervios, ansiedad, y mucho sacrificio para no dejar escapar esa victoria, hasta que Carlos Arboleda hizo un esfuerzo sobrehumano, atravesó la cancha con la pelota en sus pies, en 69 minutos, cuando los pulmones ya no responden igual, corrió de arco a arco para sorprenderlos a todos, a rivales y compañeros, y patear, y fallar, y capturar el rebote y volver a intentar, para anotar el segundo.



Faltaba el tercero, y este fue más feliz para el equipo, porque fue del delantero Carmelo Valencia, que debió pensar: "un momento, aquí estoy, no soy un ausente", y capturó un rebote y definió como debió definir tantas veces anteriores, y fue el 0-3.



Entonces los jugadores cardenales se abrazaron y por primera vez en 16 partidos volvieron a sonreír, lo hizo Bedoya, y titulares, y los suplentes, y los hinchas, porque al fin, al fin al fin, ganó Santa Fe.

Síntesis

Huila: Aldair Quintana (5); Nicolás Roa (4), Víctor Moreno (5), Felipe Cardoza (5), Diego Sánchez (6); Diego Moreno (5), Andrés Amaya (5), Kevin Agudelo (5), Jorge Aguirre (4); Hernán Hechalar (5), Wílmar Jordán (4).

DT: Luis F. Herrera



Santa Fe: Miguel Solís (6), Carlos Arboleda (6), Fainer Torijano (5), José Moya (6), Carlos Henao (6); Juan Daniel Roa (5), Juan Pedroza (5), Andrés Pérez (6), John Velásquez (6), Carmelo Valencia (5), Johan Arango (5)

DT: Gerardo Bedoya



Partido: Regular



Cambios en Huila: Diego Barreto por Andrés Amaya (20ST), Bayron Garcés por Wilmar Jordan (27ST), Freyn Figueroa por Hernán Hechalar (35St)



Cambios en Santa Fe: Arley Rodríguez por Johan Arango (26ST), Juan Daniel Roa por Baldomero Perlaza (26 ST), Edwin Herrera por John Velásquez



Amonestados en Huila: Kevin Agudelo, Felipe Cardoza

Amonestados en Santa Fe: Juan Daniel Roa, Carlos Henao,

Goles del Huila: No hubo

Goles de Santa Fe: Carlos Henao (36 PT), Carlos Arboleda (25 ST), Carmelo Valencia (41ST)



Expulsados: no hubo.



Figura: Carlos Arboleda (6)



Estadio: Guillermo Plazas Alcid.



Asistencia: 1.000 espectadores, aprox.



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Gustavo Murillo (7)





Pablo Romero

Redactor EL TIEMPO

Twitter: @PabloRomeroET



JOSÉ DIEGO CARDOZA SÁNCHEZ

Para EL TIEMPO

Neiva