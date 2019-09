Santa Fe vence al Once Caldas en Manizales y toma vida

Santa Fe jugó sigiloso. Aguantó, espero, no se desesperó por la victoria. Esperó el momento oportuno y letal para definir, para anotar, para ganar 0-1 al Once Caldas y celebrar su tercera victoria en línea en la Liga. Los cardenales reaccionan y no pierden las esperanzas de clasificar.

Caldas hizo lo que pudo por el partido. Tuvo la propuesta, la posesión, las oportunidades. Incluso le anularon mal un gol. No logró anotar y cuando más buscaba hacerlo, en el segundo tiempo, fue cuando recibió el golpe cardenal.



Fue una jugada muy veloz. La Salida en un contragolpe espléndido de Santa Fe, que tuvo en Sambueza al excelente asistidor que es, filtrando un balón al vacío para que entrara en velocidad y con potencia Balanta, que remató abajo, perfecto, para vencer al portero, cuando iban 65 minutos de juego.



Caldas desperdició el empate, pero Santa Fe también erró el segundo, en los pies de Velásquez.



Santa Fe sale de a poco de su crisis y ya tiene 11 puntos.



