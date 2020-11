Santa Fe, implacable: ahora goleó al DIM y es puntero

Santa Fe avanza a paso firme en la Liga. Ya estaba clasificado entre los ocho, pero ahora dio otro recital con una victoria contundente frente al Medellín, 3-0, en El Campín, con doblete de Patricio Cucchi, y tanto de Fabián Sambueza. Seijas se marchó lesionado.

Santa Fe controló el partido desde el comienzo. No dejó que el DIM se cogiera confianza, más allá de los intentos de Javier Reina por guiar a su equipo. Seijas comandó el ataque cardenal, con sus efectivos centros. Así se fue acercando el equipo, con intentos fallidos de Osorio y de Mosquera.



Para el segundo tiempo el equipo cardenal salió a devorar a su rival. Y tanto así, que el jugador Larry Angulo se asustó en su propia área, no supo qué hacer con la pelota, y Giraldo lo desarmó, tocó para Cucchi, el recién ingresado, y este anotó el primero de la noche.



Santa Fe no se conformó. Se dio cuenta de que su rival era frágil. Sambueza había regresado tras su ausencia por una lesión de mano, y en una combinación con Cucchi, anotó un golazo, el segundo de la noche cuando iban apenas 7 minutos de la parte complementaria.



Faltaba más para Cucchi, que al fin tuvo un partido redondo con los cardenales. A seis minutos del final, Sambueza le tiro un centro de los suyos, preciso, y en el área el delantero se levantó y de cabeza puso el tercero, el que selló la gran victoria santafereña, que le permite llegar a 34 puntos y ser líder parcial del campeonato. En espera de lo que pase con Tolima, que juega el sàbado contra Chicó.



La mala noticia fue la lesión se Seijas, de rodilla. El jugador se marchó entre lamentos.



