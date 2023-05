Santa Fe necesitaba resurgir, despertar, levantarse y pelear. Eso le pedía su gente, para eso hubo cambio de entrenador a ver si con Gerardo Bedoya al equipo le corría otra sangre. Y así fue, una victoria contundente contra al Atlético Huila, 5-0, le permite llegar a 26 puntos volver al grupo de los ocho. En la fecha 20, contra el Once Caldas, deberá defender con garras afiladas esa posición.



Santa Fe no estaba muerto, no se había entregado. Su tempestad tuvo receso. Llegó a El Campín a pelear. No dejó pasar mucho tiempo para encontrar la llave de los goles, la que tenía extraviada.



Primero fue Sambueza, que sacó el zurdazo que no había sacado o que tenía escondido. Fuerte remate par aun golazo, aunque la cuota inicial fue de Rojas que rescató una pelota que se perdía.

Santa Fe vs. Huila. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Huila intentó reaccionar, poner alguna resistencia, hacer daño, pero sus escasas llegadas no tuvieron fortuna.



Entonces Santa Fe fue demoledor, empezó a anotar uno tras de otro, recuperando la confianza que necesita para quedarse entre los ocho.

​Primero fue un tiro de esquina de Sambueza, que fue el guñia, y en el área hubo autogol de Leonardo Escorcia, mientras José Aja lo incomodaba.



Después apareció el goleador Wilson Morelo, que buscaba, que quería, que intentaba, y en esas llevaba meses, y al fin encontró el gol que tanto se le había perdido. Morelo bajó la pelota con le pecho y anoto.

Wilson Morelo también anotó contra Huila. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO





Así se fueron al descanso. Pero la segunda parte fue otro recital cardenal. Hugo Rodallega quería el suyo y de cabeza lo logró, y luego fue José Enamorado, que de penalti puso el quinto.



Y así este Santa Fe que parecía muerto está de pie, pelea, por ahora está adentro, y recuperó el gol y la confianza para defender su lugar en los cuadrangulares.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

