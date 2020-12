Santa Fe toma ventaja en la final femenina: 1-2 frente al América

Independiente Santa Fe derrotó al América, 1-2, en el partido de ida de la final femenina del fútbol colombiano, disputada en el estadio Pascual Guerrero.

(Le puede interesar: Decisión final de la Dimayor en el caso Sambueza)



Las escarlatas comenzaron ganando con gran anotación de tiro Libre de Catalina Usme, al minuto 23 del primer tiempo. La volante pateó por encima de la barrera y venció a la portera Daniela Solera.



Pero las cardenales reaccionaron muy rápido. Empató Ivonne Chacón, al minuto 27, al capturar un rebote y sacar un potente remate.



El gol de la victoria capitalina fue anotado por la goleadora Ysaura Viso, con muy buena definición, al minuto 43, tras recibir un pase al vacío, encarar y no fallar en su remate.



"Orgullosa de mi equipo, feliz por dar este primer paso, sacar una ventaja al América en su casa no es nada fácil. Pero este equipo lo deja todo en la cancha. Nos queda un partido en casa que no será fácil", dijo en Win Sports Viso, que lleva 13 goles en la liga.



América tuvo la opción del empate, pero le fue anulado un gol, por falta contra la portera, tras gran cobro de Usme de tiro libre.



"Hay que ganar el próximo. Nos costó la seguidilla de partidos. Tuvimos dos días menos de descanso. El otro partido es la vida o la vida", dijo Usme.

(Lea además: La pelota se despide de Maradona: un homenaje emocionante)



Con este resultado, las leonas quedaron con ventaja, pero deberán ratificarla en el juego de vuelta, que será el próximo domingo en el estadio El Campín, a las 5:15 p. m. y con TV de Win +. Foto: Dimayor

📋⚽ Así formaremos esta noche para recibir a @SantaFe en el Pascual Guerrero, por el partido de ida de la final de la Liga. ¡Unidos por el triunfo en nuestra casa! 🇦🇹#VamosEscarlatas 👹 pic.twitter.com/FRC1Qvc7u2 — América de Cali Femenino (@AmericaCaliFem) December 11, 2020

DEPORTES