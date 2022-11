El león está de cacería, suenan sus rugidos en El Campín y en sus alrededores. Los rivales lo saben, lo comprobó el Deportivo Pereira, que por más que se resistió, terminó entre las fauces del depredador. Santa Fe pegó dos mordiscos para ganar 2-0 y treparse al liderato del grupo A. Y si aún se escuchan rugidos, es el león que sigue hambriento.

La cacería no fue fácil. Once leones bajo la lluvia y en un terreno pantanoso tuvieron que exigirse para encontrar a su presa matecaña. Es que ese rival llegó a Bogotá como si no le temiera al león, como si enfundado en su apariencia de lobo pudiera morder primero. Por eso creó problemas, por eso despertó algunos sustos preliminares, cuando sus ataques parecían feroces, como ese remate de Yilmar Velásquez que definió mal cuando tenía todo el panorama.



En todo caso ahí estaba, vigilante de la cueva de tres palos, el portero José Silva, que fue figura contra Millonarios y que estuvo otra vez muy atento ante cada asomo rival. Si en la defensa de Santa Fe había remiendos por las ausencias de Aja y Perea, en el arco estaban las costuras finas. Además, Carlos Sánchez y Kevin Mantilla fueron dignos guardias del portero.



Es cierto que el león tardó en sacudirse, era al comienzo un depredador mojado. Pero empezó a despertar, a darse cuenta de que si se ponía a esperar al Pereira por ahí se le enredaba el partido, y eso no lo podía permitir en casa, allí en su guarida, entonces elaboró su juego, primero a tropezones furiosos, y de a poco con más claridad.



De la Rosa tuvo un remate que se le fue por fuera; Carlos Sánchez lo intentó tras una pelota quieta con un cabezazo que perdió fuerza en el camino; y luego Wilson Morelo remató de cabeza como si la tuviera en el hombro, afuera, para desespero del técnico Alfredo Arias y de los hinchas que estaban lavados en las tribunas esperando que el gol no se demorara tanto.

Facebook Twitter Linkedin

Santa fe vs Pereira Foto: Néstor Gómez / EL TIEMPO

En la segundo parte Santa Fe fue más decidido. Atacó por todas sus formas. La fórmula más clara era la de tener el balón, jugar con él entre sus garras, atacar por las bandas, que Morelo hiciera su trabajo siempre efectivo de recibir, girar y tocar, y sus compañeros cayeran en manada agresiva. Pero de nuevo el gol se escapaba: Harold Ribera tuvo la suya y la tiró afuera; Rivas sí embocó, pero en fuera de lugar.



En todo caso el gol cardenal se presentía en la fría noche capitalina, aunque se hacía esperar. La cacería se le hizo más benévolo al equipo de los leones cuando Pereira perdió por expulsión a Jherson Mosquera, al minuto 59. Ahí Santa Fe lanzó todos sus gruñidos de ataque, se fue con todo lo que tenía para aprovechar esa ventaja numérica. Y sin embargo, Pereira se defendía con alma y corazón para evitar el gol. Pero no por siempre.

Llegaron los goles



Como invocado por tanto esfuerzo, por tanto ímpetu, por tanta presencia ofensiva, pues Santa Fe era un tornado soplando con todas sus armas, llegó el primero. No fue casualidad, fue producto de los movimientos, de abrir la cancha, de tirar el centro de izquierda a derecha, con ayudita del portero Castillo que hizo un puñetazo a medias, y luego otro centro pero de derecha a izquierda, y para darle más drama a la jugada, un doble cabezazo en el área, y ya se sabe que ese doble cabezazo suele terminar en grito de gol, y así fue, el encargado fue Estupiñán, que metió el segundo cabezazo para romper el candado, la trampa consumada, y 1-0 en 77 minutos de batalla.



Ahí cayó toda presión que flotaba sobre los cuerpos de rojo, la angustia se retiró de la cancha, presurosa, y un viento de tranquilidad llenó los pulmones de esos leones que se sintieron con nuevas fuerzas, con nuevos apetitos. Pereira buscó el empate desesperado, tiene jugadores que complican, pero en una de esas hubo un gran cierre de Mantilla, uno de los defensores de emergencia, y ahí nació la jugada veloz, el pase largo de Mier, al centro, donde merodeaba Morelo para recibir, avanzar, mirar al portero, tirarle la pelota lo más lejos posible, y gol, el segundo, cuando iban 86 minutos.



Y fue victoria y Santa Fe lleva 4 puntos en el liderato del grupo A. Y si aún se escuchan rugidos, son los ecos del león que tiene más apetito.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes