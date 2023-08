Santa Fe sigue ajustando tuercas, ensamblando sus piezas, armando su estilo, y lo hace de a poco pero con victoria, porque ahora venció al Independiente Medellín, 1-0, en un partido en el que mostró solidez, autoridad y pocos sustos.

Santa Fe ejerció el control del partido, el dominio, mostró nuevas luces de lo que quiere el técnico Bodhert, mantuvo al Medellín casi siempre a distancia, menos en los primeros minutos, y luego lanzó una y otra vez sus ataques. Uno de ellos fue suficiente para celebrar.

Sambueza dio tres puntos

Ya Valencia le había quemado los guantes al portero Chunga, que desvió un balonazo en llamas cuando la afición cardenal ya despegaba los pies de las tribunas para gritar gol. No entró, pero el equipo se entusiasmó.

El gol lo encontró en una jugada inteligente, un tiro de esquina cobrado en corto por Sambueza, luego la pelota al área, un remate de González, salvó Chunga pero dejó el rebote, y allí apareció Sambueza, libre y sin hacer ruido, para definir el 1-0 en 23 minutos.



Ahí el partido tuvo un quiebre, porque a Medellín, el que dirige Alfredo Arias, le tocaba arriesgar más. Y Santa Fe estaba dispuesto a sacar provecho de los espacios.



En el segundo tiempo Santa Fe quiso ampliar la ventaja, no pudo. Estuvo cerca. Hugo Rodallega entró a la cancha y tuvo una chalaca espectacular que pegó en un rival, en el rebote Millán sacó un misil que encontró atento al portero Chunga, que una vez más dijo que no. Luego fue Batalla el que inquietó y casi celebra.



El DIM, que se salvaba del segundo, tuvo el empate al final, pero el remate de Anderson Plata, con el arco libre, fue al cuerpo de Viáfara. Respiró profundo todo Santa Fe, que no merecía dejar ir la victoria y no lo hizo, ganó su segundo partido de la liga y lleva 6 puntos.





