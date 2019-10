Alegría cardenal: Santa Fe gritó victoria y regresó a los ocho

Este era uno de esos partidos para que Santa Fe no desesperara, para que tuviera paciencia, calma, serenidad, con consciencia de que la victoria se podía demorar, que el gol refundido en los últimos dos partidos iba a ser esquivo otra vez, pero que iba a llegar, tarde que temprano iba a llegar, y llegó, dos veces, y el equipo volvió a ganar, contra Unión Magdalena, 2-0, y no solo eso, se metió entre los ocho, de donde ya no quiere volver a salir.

Que Unión Magdalena llegara a Bogotá en crisis y con el fantasma del descenso a cuestas no significaba que las cosas iban a ser fáciles para Santa Fe. Al contrario, a los cardenales les tocó trabajar mucho la victoria, incluso soportando sustos, porque el arquero Leandro Castellanos, el imbatible que ya llegó a 906 minutos sin recibir gol, no estuvo en su mejor partido, porque dos veces falló y Unión lo perdonó...



En todo caso, Santa Fe tenía demasiada urgencia de ganar este partido, no se podía enredar con el Magdalena así como lo hizo contra el Huila, porque estaba en juego volver al grupo de los ocho y, casi nada, desplazar a Millonarios, el rival de casa, el rival del miércoles, el rival que antes lo miraba con distancia y ahora es rival directo, porque quizá entre uno de los dos y por eso se sacarán chispas en el clásico, pero antes, Santa Fe tenía que superar a Unión. Y lo hizo.



Careció de la claridad y la dinámica que lo han llevado a levantar el nivel y estar en la pelea. Ese tridente eficaz que sabe agredir, con Sambueza Velázquez y Balanta, no era letal. No había fórmula ni claridad de llegar al gol. Jéfferson Duque esperaba solitario a que un pase le llegara limpio. El primer tiempo se fue volando y el 0-0 empezó a despertar algún temor en las tribunas, porque no podían empatar.



Pero en la segunda parte la historia fue otra. La paciencia cardenal tuvo frutos cuando el lateral Herrera tiró un centro envenenado, con la pelota destellando chispas en el área, y a ella fueron Duque y Nicolás Hernádez a ver quién la conectaba, y también fue a ella un rival, Restrepo, y este fue el último que se quemó con ella, y la tocó levemente para que fuera a la red, para el 1-0, en 15 minutos de la parte final.

El primer festejo de Santa Fe en la victoria contra Unión. Foto: Nestor Gómez / EL TIEMPO



Entonces los jugadores de santa Fe respiraron hondo. Se quitaron un peso de encima. y ya el partido era otro. A Sambueza se le activó el chip de su genialidad, y luego de controlar enganchar y rematar, cuando el reloj iba en 72 minutos, la pelota fue otra vez al arco, 2-0.



Santa Fe ya jugó con comodidad, porque su rival no tenía piernas ni fuerzas ni juego para lograr una hazaña. Duque apareció, cada vez más libre, y tres veces se perdió el tercer gol, goles que se necesitan, pero no llegaron más.



Ya quedaba esperar que el reloj corriera más rápido y llegara pronto a los 90, para que los jugadores de Santa Fe levantaran los brazos y gritaran al cielo que volvieron a los ocho y que están en el camino de la clasificación. Quedan dos partidos para mantenerse ahí, para que lo que parecía imposible, sea real.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET