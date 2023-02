El león ya necesitaba sacar las garras, sacudirse, rugir, recuperar las fuerzas, mostrar la furia: necesitaba al fin ganar, y lo hizo contra La Equidad, 1-0, con gol de Wilson Morelo, en la fecha 5 de la Liga. Santa Fe avisa.

Santa Fe realmente quería despojarse del peso que cargaba por el flojo arranque de temporada. Quería ganar su primer partido. Y su alineación era una esperanza para eso: con Marrugo de vuelta y Sambueza de reestreno y una línea de tres en defensa... El equipo, sin ser extraordinario, sí fue más sólido, más ordenado.



Marrugo y Sambueza destrabaron el problema que traía Santa Fe. Hicieron que el fútbol fluyera. Porque juegan de primera, tocan bien, tienen panorama de la cancha: invitan a jugar. Aún les falta, pero entusiasman. Un pase de uno de ellos es posibilidad de gol. Una tocata entre ambos es deleite.



Morelo los conoce bien y por eso se insertó en la visión de ambos para que lo vieran y los buscaran y por momentos ese tridente desplegó un fútbol emotivo y agresivo.

Un gol tempranero

Wilson Morelo, de Santa Fe. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Pero lo primero era lo primero, ganar. A Santa Fe le urgía celebrar la primera victoria luego de dos empates y una derrota. A eso salió a jugar en Techo.



Y el camino se despejó a los 7 minutos, tempranito, cuando Marrugo, el que pagó fecha de suspensión, el criticado por ser expulsado contra Medellín, fue y peleó una pelota y la ganó con vehemencia y lanzó un pase de los que conoce de memoria, al vacío, largo, a Morelo: lo dejó de cara al gol.



El goleador cardenal avanzó hacia el arco en plena libertad. Tuvo tiempo hasta de mirar a su derecha a ver si el asistente levantaba la bandera, no lo hizo, entonces supo que estaba habilitado. Cuando llegó al área eludió al portero con alguna dificultad, pero sin perder de vista la pelota, y con el arco solo anotó el 1-0.



La Equidad tardó en reaccionar -no reaccionó-. No fue el equipo agresivo de siempre. Sus mejores intentos fueron en la media distancia, y con una imprecisión que asombraba. Así que en la primera parte el equipo cardenal no sufrió.



Incluso pudo anotar el segundo. Cuando los rivales le dan espacio, Santa Fe puede ser demoledor. Una tocata entre Morelo, Sambueza y Marrugo terminó con un remate frágil de este último.

Victoria sin riesgo

Santa Fe fue resfrescando su equipo, tiene nombres para eso, con Rodallega, con Neyder, con Torres, con Enamorado, este último tuvo el segundo y falló. Pero el equipo tiene recambio.



La segunda parte fue en general plana. Con La Equidad en una sola nebulosa, y con Santa Fe conforme con lo que tenía.



El partido entró en esa recta final en la que los puntos a veces se escapan, ese instante en el que ya no se puede parpadear. Y Santa Fe salió airoso, sin riesgo. La equidad tuvo dos remates, dos sustos, pero fueron remates sin convicción, uno de Camacho, otro de Lloreda.



En el remate del partido Rodallega estuvo cerca de anotar su primer gol. Se le fue el remate por arriba. Afina y afina, ya vendrán sus goles.



Al final, Santa Fe logró su primera victoria, y qué valiosa, y llegó a 5 puntos. El león mostró sus garras y se sacudió.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

