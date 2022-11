Santa Fe no se entrega, cuando todo parece más difícil, y más duro, más ruge. Eso es lo que mejor sabe hacer. Y este miércoles el rugido llevó mordisco y zarpazos. El león le ganó al Junior 2-3 en Barranquilla, y llegó a 8 puntos en el grupo A de la Liga.

Santa Fe nunca se entrega, cuando hay adversidades es cuando más fuerte se levanta, esa es su identidad: venía de empatar en casa contra el mismo rival, y se sacudió a punta de rugidos en Barranquilla.

El león iba por todo

Este Santa Fe no se amilanó con el clima, ni con la plaza, ni con que el rival estaba estrenando técnico a ver si la escoba nueva barría bien, pero no barrió nada, no por ahora. Este Junior que cambió a Julio Comesaña por Arturo Reyes no despertó, no tuvo la reacción propia de quienes tienen nuevo jefe.



El equipo cardenal, entonces, jugó decidido a ganar, como quien no tiene muchas más vidas, como quien realmente anhela llegar a la final. Y atacó, y jugó con atrevimiento, corriendo todos los riesgos, que eran necesarios en estas instancias. Tenía bajas, con su defensa remendada como le ha tocado últimamente, y con todo y eso luchó.

.Y adelante rugieron. Enamorado fue un jugador desequilibrante, que jugó con confianza, con mucho aire, suya fue la primera gran oportunidad cardenal, un pique al vacío, ganó en velocidad, recogió la pelota, entró al área y su remate engañó al portero Viera, que se tiró al centro, pero cuan largo es, desvió la pelota con los pies que no la esperaban. Fue un aviso cardenal, una advertencia. Al minuto, el que apareció fue Neyder Moreno, y su disparo lo evitó, una vez más, Viera. Y hubo otra, Torres remató al cielo cuando pudo hacerlo directo al arco. Pero Santa Fe, desperdiciando, era un vendaval, soplaba y soplaba en el Metropolitano: soplaba el aire que necesitaba.



Junior, local, equipo en reconstrucción, no se quedó de brazos cruzados. Ya Carlos Bacca había tenido un remate que metió susto. Ya habían protestado un penalti que no les dieron. Así que el partido era intenso de lado y lado. Faltaba la claridad final, el gol. No fue en el primer tiempo, los cantos, la angustia y el drama llegaron en el segundo.

Victoria cardenal

Primero llegó el de los cardenales, con una bonita elaboración de juego, de derecha a izquierda, con toques cortos, la pelota a los pies del lateral Mosquera quien tiró el centro por abajo, quizá en Junior lo esperaban por arriba, porque no supieron cómo reaccionar, y en esas entró embalado Estupiñán, casi arrastrándose, casi en barrida para no dejar escapar esa pelota y conectarla de primera, y adentro, fue el 0-1 cuando iban 55 minutos.



Junior se sacudió, se sintió herido en la aleta de tiburón, y el más herido eras Bacca, que lideró una remontada parcial. Ortiz cortó una salida de Santa Fe y de allí nació el empate cuando Pajoy centró al área y Bacca, al acecho, entró entre los centrales sin ser visto y anotó el empate, en 61 minutos. Y quedaba más en el repertorio de Bacca, porque al 65 fue la Roca Sánchez el que tuvo un rechazo defectuoso, en corto, fue más un pase a un rival, a Cetré, que antes de patear prefirió tocar, y Bacca, mejor ubicado, puso el segundo.



En Santa Fe no lo podían creer, todo el esfuerzo se iba al abismo. Pero es Santa Fe, el que se levanta. El técnico Alfredo Arias optó por sacar a Morelo, y Morelo no se quería ir, así son los goleadores, pero estaba hecho el cambio, y de inmediato, para tranquilidad del DT, llegó la jugada del empate, el centro y la pelota en los pies de Torres que puso el riflazo, en plena libertad, y adentro el del empate 2-2.



Y la furia roja no frenó, el vendaval sopló de nuevo, los leones con nuevo aire fueron por más, y ya sobre el final, cuando un empate los dejaba aburridos a ambos, hubo un ataque decidido, Mosquera fue derribado en el área, y penalti. Mier fue el que acomodó la pelota y su remate fue adentro, y con eso Santa Fe cumplió su misión, ganó con su furia y pasó a liderar parcialmente el grupo A.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

