Santa Fe no ha perdido la costumbre de sufrir. En su estreno en la Liga pasó muchas angustias y solo encontró la victoria con un remate de Hugo Rodallega, cuando el partido ya se terminaba, para el 1-0.

El partido fue de bostezo y una sola gran emoción, aunque suficiente, dirán los cardenales. Con un Santa Fe que quería y no podía, y con un Jaguares que quería defenderse bien y lo hizo casi hasta el final.



Santa Fe mostró su nueva cara y se estrelló contra esa pared azul, con un Jaguares fuerte y sin fisuras, dedicado a cuidar su arco, con esporádicas salidas.

Sufrir hasta el final

Santa Fe vs. Jaguares.

El equipo cardenal fue amo de la pelota, incluso con su defensa en la mitad de cancha, pero su juego fue monótono, de izquierda a derecha y atrás, de derecha a izquierda y atrás, sin encontrar el pase diferente, la profundidad, la sorpresa.



Ni siquiera pesaron sus caras nuevas, Antony Silva, porque no tuvo trabajo, y Manjarrés, Cetré y Londoño Asprilla poco aparecieron.



Fue Hugo Rodallega el más insistente, con varios disparos desviados. Sambueza intentó un par de veces y hasta hubo un cabezazo frágil de Aja. Nada.



La superioridad de Santa Fe era aparente. Pues era dueño de la pelota, pero sin agresión real. Algunos centros al área no intimidaban a nadie.



En la segunda parte Rodallega parecía decidido a ser el primer héroe, y un remate suyo se fue otra vez desviado. No encontrabala puntería.



Ever Valencia y Cristian Marrugo entraron a ver si podían hacer algo, y con ellos en la cancha llegó la más clara de Santa Fe, en un remate cruzado de Viáfara que pasó muy cerca del arco. Y eso fue todo.



Solo en el último instante llegó el alivio cardenal, con un remate de Rodallega que recibió una pelota como caída del cielo y no falló, y así, le dio los primeros y sufridos tres puntos a los cardenales.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

