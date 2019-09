Santa Fe ruge, vuelve a ganar, y ahora sueña con la clasificación

Santa Fe pegó un rugido en El Campín. Mostró los colmillos de león, su boca enorme, su melena alborotada, y lanzó tres zarpazos para derrotar a Envigado 3-0 y prender una luz de esperanza, una ilusión de clasificación.

Santa Fe jugó con voracidad. Con la actitud que antes le faltaba y ahora le brota. Con el corazón que antes no latía y ahora se revienta. Con el sudor que antes no faltaba, pero que ahora inunda la cancha.



Lanzó tres ataques letales, en velocidad, con presión, con viveza, con deseos. Primero se iluminó Balanta, que metió un pase filtrado, de esos que parecen medio gol, y Duque picó, aprovechó que la defensa de Envigado estaba nerviosa, que alguien lo habilitó, y frenó, se acomodó, miró de reojo el arco y clavó la pelota a la red para anotar el 1-0.



Aunque el equipo venía de tres triunfos seguidos, contra Medellín, Millonarios y Once Caldas, mantenía (y mantiene) la presión de tener que ganar en Bogotá, para seguir en franca mejoría, por eso ese primer gol de Duque fue para que el plantel se quitará un peso de encima.



Quería más y fue por más. Duque estaba en su tarde, despertando su furia goleadora. Recibió un saque de banda, tocó, Giraldo correteó con la pelota mientras Duque volaba por la banda izquierda, pidiendo a gritos el balón, y Giraldo se lo dio en el momento justo para que el delantero sacara otro remate de gol, esta vez con complicidad del portero Londoño, y adentro, 2-0.



Santa Fe no bajó la intensidad. Se dio cuenta de que su rival daba ventajas, que la defensa estaba aturdida. Y fue por más. Arrancando el segundo tiempo llegó el tercer tanto para liquidar el juego muy rápido.



Un defensor de Envigado, el más inocente de todos, perdió la pelota saliendo, y Santa Fe la agarró en manada, Balanta emprendió su recorrida y centró para que Velásquez definiera de primera, todo muy rápido, todo sin parpadear, cuando el defensor se dio cuenta de su error, el equipo cardenal ya festejaba el tercero.



Envigado intentó por momentos reaccionar y dio algunos sustos. Pero como en Santa Fe todos andan motivados, Castellanos voló un par de veces para mantener su arco en ceros, como lo ha hecho en los últimos cuatro partidos.



El 3-0 ya era un resultado amplio, abundante, y Envigado se vio sin fuerzas para intentar alguna gesta.



Duque recibió el merecido descanso y se fue aplaudido. La afición le reconoció sus goles y su esfuerzo. Si el goleador se motiva, todo es más fácil.



Santa Fe, el mismo que parecía entregado hace cuatro partidos, se lanzó decidido por la recuperación. Incluso pudo anotar el cuarto, pero el palo le dijo que no a Anselmo.



Ahora, contra todo pronósticos, Santa Fe piensa en la clasificación. Llegó a 14 puntos, ruge, ruge, ruge, y pelea.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET