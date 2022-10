Santa Fe tomó un respiro. En medio de lo tormentosa que ha resultado su temporada, este sábado dio un paso gigante para asegurarse en los cuadrangulares semifinales, al vencer al Deportivo Cali 1-0

Santa Fe jugó con máxima necesidad, con mucha urgencia de victoria. Y alcanzó a sufrir una tarde de angustia, como muchas anteriores, cuando falló un penalti, para desesperó del técnico Alfredo Arias.



La falta en el área fue contra Estupiñán, que fue derribado por Burdisso. No pateó Wilson Morelo que viene de fallar, entonces lo hizo Neyder Moreno, y so cobro fue adivinado por el portero Acevedo.



Pero Santa Fe no se dejó invadir por el pánico, mantuvo su tónica de buscar el arco rival y rápidamente tuvo el respiro.

Victoria vital

Santa Fe vs. Cali.

Fue Estupiñán el que recogió un rebote y mandó el balón adentro, luego de que el portero le hubiera atajado el disparo a Rivas. 1-0 en 44 minutos.



Así que el equipo cardenal se fue al vestuario con alivio, se quitó un peso de encima, pero ahora venía lo que se hace tan difícil para el equipo: conservar la ventaja.



Cali mandó a la cancha a Teo Gutiérrez, el equipo azucarero empezó a crear mayor peligro, se acercó, pero sin contundencia. Santa fe jugó a contragolpear en velocidad, y así creó nuevos problemas a la zaga azucarera.



Santa Fe no tuvo opción de ampliar el marcador, pero es que su gran objetivo era evitar otro dolor de cabeza y que se le escaparan otra vez los puntos. Así que lo suyo fue administrar y luchar hasta el último instante, cuando al fin se acabó el partido y el león rugió.



Santa Fe llegó a 31 puntos y trepó en la tabla. Quedó a tiro de clasificación.



