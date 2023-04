Santa Fe sabe rugir. En esos partidos que parecen difíciles y adversos, en esos partidos cuando el gol se esconde, es cuando el león saca su furia. Le pasó contra Bucaramanga, este sábado en la fecha 15 de la Liga. Pasó de ser un Santa Fe manso y sin precisión a un equipo demoledor, y logró una victoria que le alborota la melena, 3-0, para volver a estar entre los ocho.



Santa fe vs. Bucaramanga.

Y no parecía. Porque en el primer tiempo el equipo tropezaba contra un rival decidido a llevarse algo de Bogotá. Sobre una cancha maltratada, Santa Fe fue agotando sus esfuerzos. Era un partido parejo. Bucaramanga falló sus oportunidades, varias, como una muy clara de Teo Gutiérrez; Santa Fe también tuvo lo suyo, como un remate al palo de Enamorado. Faltaba claridad, para ambos.



Pero el Santa Fe del segundo tiempo fue otra cosa. Fue como si en el vestuario hubieran tenido una inyección de ánimo. De nuevas fuerzas y de precisión. El equipo sabía que empatar no era negocio, no servía. Y fue por su victoria.



Y necesitó que entrara el primero para destruir toda muralla. Para derribar toda resistencia. La victoria que parecía difícil, se hizo probable, amplia, autoritaria.

Enamorado ilumina el camino

Santa Fe vs. Bucaramanga.

Fue Enamorado, una vez más, el alma del equipo. El más diferente. Él lideró la victoria. Aunque el primer gol no fue suyo, fue de Jonathan Barboza que capturó una pelota refundida en el área, un rebote inesperado, y sacó un remate rastrero, a un ángulo, para vencer al portero Varela y 1-0 en 64 minutos.



Santa Fe se creció. Bucaramanga se destrozó. Rodallega casi encuentra el segundo en una palomita. Le faltó un pelo para conectar.



Pero Enamorado estaba inspirado. Aprovechó un saque veloz de su portero y desde antes de mitad de cancha inició su maratón. Cuando encontró el espacio sacó su bombazo, y fue un golazo, el 2-0 en 74 minutos.



Faltaría otro, el puntillazo. Rodallega no anotó pero lo gestó. Pase a Morelo, que tampoco anotó, pero también participó. Su pase fue al segundo palo donde González empujó la pelota y terminó la obra de sus compañeros, y 3-0.



Santa Fe logra una victoria vital, de manera parcial está entre los ocho, con 20 puntos, y vuelve a la pelea.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

