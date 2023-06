Santa Fe, con un marco espectacular, con 30.747 personas en las tribunas, sacó ventaja en el partido de ida de la final de la Liga femenina 2023, al derrotar 2-0 al América de Cali en el estadio El Campìn.



(Le puede interesar: Hubert Bodhert, nuevo técnico de Santa Fe: 'Hay nómina para pelear cosas importantes')

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. América en Liga femenina. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El equipo cardenal fue superior, dominó el compromiso y encontró los goles para soñar con la estrella.



El primer gol del partido fue anotado por la jugadora Karla Viancha, al minuto 36 del primer tiempo.



Viancha aprovechó una buena jugada colectiva, el desconcierto de la defensa escarlata, y sacó un remate entrando al área, a un ángulo.



América, el mejor equipo hasta ahora del campeonato, no estuvo fino, careció de grandes oportunidades de anotar y su figura Catalina Usme no apareció.



(Lea además: Antony Silva, confirmado como nuevo arquero de Santa Fe)



Las leonas querían ganar por más, pensando en el partido de vuelta en Cali el próximo viernes, pero les costó encontrar el segundo tanto.



El equipo capitalino creó varias ocasiones para ampliar el marcador, sobre todo en la segunda parte.



Hubo buenos remates como uno de Liana Salazar que pasó cerca del travesaño. Diana Garavito tuvo su opción con un tiro libre que sacó milagrosamente la portera Giraldo que estaba afuera de su arco y retrocedió a tiempo.



Camila Reyes también inquietó con una buena volea que no tuvo destino de gol. Pero ella tuvo su desquite.



De tanta insistencia, al fin llegó el segundo gol, el que le da más tranquilidad al equipo bogotano. Fue un tiro libre de Acosta desde el sector oriental y un cabezazo de María Camila Reyes, en 81 minutos.



Incluso pudo llegar el tercero en un remate potente de Baldallo y salvada de la portera Natalia Giraldo.



"Estoy muy contenta por estar aquí en mi primera final con Santa Fe y ver el estadio lleno, el respaldo de la hinchada, mi familia, y la alegría de mis compañeras... Va a ser importante el manejo de los tiempos, la pausa, la tranquilidad, porque allá habrá cosas en contra, vamos a mantener nuestro juego con jerarquía y garra", dijo la jugadora Daniela Garavito, clave en la victoria cardenal.



Con el pitazo final hubo euforia de la hinchada cardenal, pues el equipo se acerca a su tercera estrella.



"A la afición, que nos sigan acompañando, les agradecemos, son el jugador número 12 y esto no es posible sin ellos. Ojalá poder celebrar el título en el Pascual", agregó Daniela.



El partido de vuelta será el viernes en el Pascual Guerrero.





DEPORTES



Más noticias de deportes