Santa Fe fue contundente, le ganó al colero y llegó a 30 puntos

Santa Fe no se complicó. Tenía que ganar para dar un paso gigante hacia la clasificación, y lo hizo de buena manera. Venció a Alianza Petrolera de visitante, 0-3, en la fecha 17 de la Liga, y con 30 puntos está casi asegurado. Le quedan dos partidos, Millonarios y La Equidad.

Parecía que iba a ser un partido más difícil para Santa Fe, por cómo empezó, porque Alianza salió a jugar con decisión, porque antes de que el cuadro bogotano reaccionara, llegó y llegó, y tuvo al menos tres buenas oportunidades de gol, una de ellas atajada de gran manera por el de siempre, el arquero Leandro Castellanos. Pero el equipo cardenal necesitó unos cuantos de ataques para inclinar la balanza a su favor.



Primero fue una jugada que se gestó por la zona izquierda, con Dairon Mosquera que tocó con Jhon Velasquez, el que volvió a la titular y no defraudó. El volante asistió a Kelvin Osorio que recibió dentro del área, de espaldas al arco, sin visual, pero se volteó y remató para vencer al portero y poner el partido a su favor, 0-1, cuando iban 27 minutos.

Fue un golpe demasiado duro para un Alianza que sigue sin levantar cabeza, sumido en el fondo de la tabla. No pudo reponerse de ese gol. Y mientras tanto, Santa Fe lanzó otro ataque. Velásquez cobró un tiro de esquina directo a la cabeza de Andrés Rentería, el hombre que esta vez fue el elegido en el ataque cardenal, y metió un cabezazo englobado, que no parecía tan letal, y lo fue. La gente de Alianza, incluido el arquero Ricardo Jérez, vieron pasar la pelota por sobre sus cabezas. Fue el 0-2 cuando iban 39 minutos.



Ahí no acabó el partido. Quedaba mucho. Pero la dinámica no cambió. Alianza mantuvo sus intentos, incluso con otro remate peligroso que desvió de buena manera Castellanos. En la segunda parte, el que apareció fue Caballero para culminar una gran jugada colectiva y anotar el tercero, cuando iban apenas tres minutos.



Alianza siguió intentando el gol de la dignidad, casi lo logra en un tiro libre que tocó el travesaño, pero no lo encontró. Santa Fe, con 30 puntos y una diferencia de +11, está casi del otro lado.



