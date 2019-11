Santa Fe retoma la senda, vence a Alianza y sigue firme en el grupo B

En 2 minutos 20 segundos de un partido puede que no pase nada, generalmente, o puede que pase todo. Así fue este domingo en El Campín, 2 minutos con 20, cuando mucha gente seguía afuera, cuando los de adentro acomodaban su gaseosa, cuando los distraídos preguntaban por las alineaciones, cuando los fervorosos calentaban las palmas y aún no azotaban las gradas y cuando los narradores carraspeaban la garganta, fue ahí, 2 con 20, cuando llegó el gol de Santa Fe, un gol como para esperar una tarde soleada de muchas anotaciones. Hubo lo primero; lo segundo, no. Fue 1-0 y ya, lo suficiente para que los cardenales lograran otros tres puntos en el grupo B.

Para los que no entraron a tiempo al estadio y tuvieron que gritar el gol en las filas, o para los que se distrajeron con un sorbo de su bebida mientras Santa Fe ya atacaba, habrá que decirles –si no lo han visto– que fue un gol lindo, una tocata bella, con un Daniel Giraldo metido en campo rival, proponiendo una pared con Jéfferson Duque que la devolvió sin errores, y Giraldo, cual armador de careta, asistió a Jhon Velásquez para que este rematara con todo el panorama libre del arco, lo debió ver grande, inmenso, abandonado aunque ahí estuviera el arquero Jerez, es que era como si la defensa de Alianza también hubiera entrado tarde al partido, como si recién se acomodaran en la cancha porque no vieron venir esa jugada rápida y letal. Velásquez anotó y así fue el gol del 1-0, 2:20 iba en el cronómetro y ahí pudo quedar congelado, porque eso fue todo.



Santa Fe y Alianza quedaron debiendo los restantes 88 minutos más el descuentos de cada periodo. Los cardenales no tuvieron ningún interés en ampliar el marcador ni en asegurar la victoria ni en apabullar a su rival. Prefirieron jugar con el reloj en la mano, con el anhelo de que avanzara pronto, de que ese 1-0 fuera suficiente para ganar y acabar con este partido para pensar en el que viene, contra el mismo rival. Y mientras tanto, Alianza Petrolera tuvo que ir al frente a buscar una proeza para limpiar su desatención inicial. Sus intentos fueron prudentes, sin arriesgar mucho, como para no sufrir atrás un segundo gol que matara sus esperanzas, y sin embargo, crearon algunos problemas. Dos veces le tocó al portero Leandro Castellanos poner sus manos y sus piernas y sus reflejos para evitar el gol.



El partido se hizo predecible, con muy pocos instantes de sorpresa. El mejor atacante de Alianza Petrolera, Jhon Vásquez, se la pasó en el piso. El mejor hombre de Santa Fe, Velásquez, salió lastimado.

Jhon Veálsquez, figura de Santa Fe, anotó el gol del triunfo, Aquí, recibe una dura entrada. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO



Alianza tocó y tocó, un toque-toque que desespera a los rivales y a los hinchas locales, pero que no terminó en ningún lado, porque el empate no llegó. Apenas fueron aproximaciones, balones cruzadas con cierto veneno, pero ya después de las dos atajadas de Leandro, Santa Fe no pasó sustos reales.



Por momentos fue un partido tan apático que tuvieron que venir los roces –como un enfrentamiento de Andrés Pérez con Vásquez, o el feo alegato entre los defensores del Alianza, Palacios y Díaz, con pechada incluida–, para que el público presente, que ahora sí estaba completo, se diera cuenta de que esos jugadores estaban despiertos.



En el segundo tiempo, Santa Fe no pateó, no llegó, o llegó sin trascendencia. La salida de Velásquez hirió sus intenciones. Balanta jugó como escondido junto a la línea, Duque no tuvo espacio para rematar, Sambueza no tuvo la lucidez de siempre. El trabajo sucio era de los volantes, que tenían que ladrar y morder, Pérez y Giraldo, para que el rival dejara de tocar, para cortarle sus circuitos, para que no avanzara y no se cogiera confianza. En todo caso Alianza Petrolera se acercó, pero como no tiene quién defina, quién culmine lo bien que tocan y tocan, no pudo llegar a la proeza. El partido terminó entre golpes y raspones, entre alegatos y manotazos, entre balones cruzados y balones reventados. Eso fue todo.



Una lástima para los hinchas que entraron tarde, muchos, y que se perdieron lo mejor del partido, lo único, el éxtasis del gol, el de Velásquez, ese que paga la boleta porque le da a Santa Fe otros tres puntos en el grupo B, para que llegue a seis y siga en plena lucha. En 2 minutos con 20 segundos casi nunca pasa nada en el fútbol, pero esta vez, pasó todo.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET​