Santa Fe está en pie de lucha: vence a Jaguares y sueña con clasificar

Santa Fe está en pie de lucha, pelea en busca de la clasificación, no se ha dado por vencido y no lo va a hacer. Viene crecido. Ahora venció a Jaguares 3-1 en El Campín, para no dejar escapar esos puntos que estaban en sus cuentas. Ya llegó a 23 y sueña con la clasificación.



Santa Fe no tenía ninguna intención de enredarse con Jaguares, en un partido que era de victoria obligatoria. Buscó de arranque el gol que le diera tranquilidad, que le evitara los nervios y las angustias. Se fue al ataque a imponer condiciones, a mostrar quién mandaba y terminó logrando un triunfo sólido. Jaguares intentó aguantar a ese ataque feroz, pero sin eficacia.



Santa Fe anunció muy rápido su intención con una jugada de derecha a izquierda y un remate de Jhon Velásquez, estaba solo, remató en caída, y en caída también apareció el portero Pablo Mina para evitar con la pierna bien estirada que su arco cayera tan pronto. Pero la resistencia era nula. Solo Mina ponía los puños, las piernas y el pecho. Así les atajó remates a Morález, a Porras, a González. Su arco era una zona de bombardeo.

Ramos, inspirado en El Campín

Jorge Ramos, figura en El campín. Foto: Dimayor

Santa Fe estaba encima, acechando en manada de leones hambrientos, sin dejarle respiro a Jaguares que solo aguantaba. A los 18 minutos al fin se quebró el cero. Santa Fe cobró en corto un tiro de esquina, que fue su arma más letal. Velásquez entró al área sin pedir permiso, la pelota iba más rápido que él, se le escapó, pero la rescató la Roca Sánchez para tocársela a Jorge Ramos, que solo tuvo que mover el pie para incomodar al defensor Scarpeta, que terminó anotando en su propio arco.



Ramos lo gritó como propio, aunque lo importante, lo vital, no era el autor sino la certeza del gol, de la victoria parcial.



En todo caso, si en el primer gol quedaron dudas de la autoría, si Ramos celebró un gol que fue autogol, pues el delantero quiso su desquite, quiso ratificarse con un gol limpio, lindo, de taquito, tras otro tiro de esquina, y ese fue el 2-0 que ya llenó de tranquilidad al equipo cardenal y de confianza al atacante.



Jaguares poco intentó, y cuando lo hizo se encontró con esa pared móvil que se llama Leandro Castellanos, que nunca falla, como en una pelota al vacío para Andrés Rentería, que tuvo todo el tiempo y el espacio para definir, pero debió asustarse ante la salida del portero que lo desarmó en velocidad.

Segundo tiempo para redondear la victoria de Santa Fe

El segundo tiempo parecía otra cosa, al menos arrancando, porque Jaguares quiso desquite, quiso poner en problemas a Santa Fe y tomar vida, así fue que le creó algunas opciones, Guisao tuvo una muy clara, pero no definió.



Santa Fe ajustó otra vez sus tuercas. Velásquez volvió a comandar una jugada de ataque, pase a Pedroza, y pase a Ramos que andaba como iluminado: recibió, frenó, se acomodó, miró y anotó. Partido soñado para el delantero.



Fue tanto el desespero de Jaguares con Jorge Ramos, al que no podían detener ni opacar, que el defensor Héctor Urrego quiso frenarlo con un manotazo, un golpe directo a la cara, descarado y evidente. El VAR se percató de la acción y tras la revisión, el árbitro Jhon Hinestroza le puso el cartón rojo.



Con uno menos, Jaguares fue aún más vulnerable. Velásquez volvió a inquietar, quería su gol para redondear su buen partido como constructor. El portero Mina volvió a decirle que no en uno de sus remates. Así, en esa tónica, fue el resto del partido. Santa Fe hizo los cambios, refrescó su ataque. Pedroza, otro de muy buen partido, puso un remate al palo. Querían más goles, mejor diferencia.



El lunar cardenal fue que se durmieron al final, primero en un penalti por una falta de Ortiz en el área y que el VAR se encargó de confirmar. Pablo Rojas anotó el descuento. Fue un gol que ya no amenazaba la ventaja de Santa Fe, pero que sí lo incomodó, por aquello del gol diferencia, y ya cuando se acaba el partido, Tapia casi hace el segundo.



En todo caso, pese a esa desconcentración final, la victoria de Santa Fe fue sólida. El león se llena de fuerzas para pelear. Está crecido, está en pie, está bravo, quiere estar en la siguiente fase. Aún le queda camino.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

