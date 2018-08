América y Santa Fe, clásico de rojos en tonos diferentes

En el partido de este jueves entre América y Santa Fe, en el Pascual Guerrero, compromiso adelantado de la fecha 19, que se jugará desde las 7:45 p. m. (TV de Win Sports), se juntan el hambre con las ganas de comer, es decir, la necesidad y el deseo de ganar. Aunque ambos equipos llegan casi desde polos opuestos.

El escarlata, luego de tres victorias en línea, lo que le significó un buen repunte en la tabla y, lo que es más importante, abandonar la incómoda zona del descenso, recibe al equipo cardenal, que afrontará un partido complicado con la necesidad de sumar para mantener la ilusión de clasificarse entre los ocho mejores.



A parte de esto, Santa Fe buscará quitarse la cuenta de no vencer al América desde hace casi siete años. Ni siquiera en el año del descenso de la escuadra americana, el equipo bogotano pudo superar tanto de local como de visitante a los diablos rojos.



El grupo que orienta el DT Hernán Torres llega muy motivado al choque tras el enorme empujón anímico que le generó la serie de triunfos. Y esta noche tendrá otra oportunidad de seguir en esa senda victoriosa para dar un paso hacia su clasificación, pues a la fecha es tercero de la clasificación con 24 puntos, eso sí muy lejos de los dos primeros, Nacional (35) y Medellín (31), que ya tienen asegurado su cupo por adelantado entre los ocho mejores a falta de seis jornadas en la fase de todos contra todos.



Santa Fe no le gana al América desde el 2010. El primer triunfo de ese año fue el 7 de febrero en El Campín, con tantos de Omar Pérez y Ricardo Villarraga. Mientras que el 25 de julio, América hizo las veces de local en el estadio Luis Duque Peña, de Girardot, y perdió 1-2: Toloza anotó por el escarlata y Santa Fe ganó con tantos de Julio Gutiérrez y Omar Pérez.



El 12 de octubre del 2011 fue el último enfrentamiento liguero entre los dos, en El Campín. Ese día ganó el América 0-1 con gol de Jairo Castillo.



Sin el ‘Cucho’



El equipo local no podrá contar con Juan Camilo Hernández y Brayan Angulo, quienes se recuperan de sus respectivas lesiones. Angulo hasta ahora deja un cuadro gripal que lo afecta desde la semana pasada y el ‘Cucho’ Hernández tiene una molestia en el abductor, lo que le ha impedido estar en competencia.



Los dirigidos por el argentino Gustavo Costas, novenos en la tabla, con 20 puntos, vienen de empatar 2-2 con Rionegro en El Campín, y saben que las fechas se agotan y la opción de clasificación cada vez se torna más complicada.



El grupo en Cali está conformado por un plantel de 19 jugadores y aunque no está confirmada la nómina titular, se podría dar el regreso de Sebastián Salazar, quien ya se recuperó de una lesión y puede dar una mano en la marca en la línea de volantes.



El argentino Omar Pérez será uno de los ausentes, por expulsión en el juego contra Rionegro. Tampoco está en el grupo de convocados Johan Arango, de discreto desempeño en los últimos partidos.

El duelo de rojos tendrá señal de Win Sports.



REDACCIÓN DEPORTES