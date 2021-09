Santa Fe sale a recortar la desventaja de puntos

Santa Fe se dejó tomar ventaja, en nómina y en puntos, de sus principales rivales en busca de una clasificación entre los ocho primeros del campeonato. Ya se jugó la mitad de la fase todos contra todos y el equipo está en la casilla 15, con apenas 10 puntos.

La situación no es fácil para los dirigidos por Grigori Méndez. Ya lograron levantar, hace dos años, una situación peor: eran últimos en la fecha 7.



Lograron una remontada increíble que los llevó hasta la semifinal de la Liga. Ahora están a cuatro puntos del trancón en la mitad de la tabla: seis equipos con 14 unidades, de los cuales solo dos están dentro de los ocho: Junior y Quindío.



Ya Santa Fe empezó a recortar la desventaja en el plantel, con varios refuerzos que llegaron sobre la hora. Y el siguiente paso es traducir eso también en puntos: este sábado recibe a Envigado, una de las sorpresas del campeonato (2 p. m., con señal de Win Sports).



Para llegar al promedio histórico del octavo clasificado en los torneos cortos de 20 equipos, a Santa Fe le faltan 21 puntos (la cifra es 30,9; en plata blanca, 31). Si gana los 15 que le quedan como local, tiene que sacar seis como visitante.



Méndez, el técnico, sabe que no es una tarea fácil. “Con lo complicado que es el tema de la tabla de posiciones, los equipos tienen un gran estado emocional y sobre todo Envigado. Lo primero que debemos tener es paciencia y no jugar con el desespero.

Tenemos un envión anímico tras ganar y queremos lo mismo para este sábado”, declaró.



Eduardo Méndez, el presidente, tuvo que salir a mover el mercado. Ya había contratado a Alexánder Mejía y en la ventaja de jugadores libres consiguió tres piezas más, entre ellas, un mundialista, Carlos ‘la Roca’ Sánchez.



“Con Alexánder (Mejía) tenemos una relación más que buena, vivimos momentos especiales en Selección, lo contacté y me habló muy bien de la institución. Se pusieron en contacto conmigo varios jugadores y eso ayudó mucho a tomar mi decisión. Yerry Mina, Yulián Anchico… entre otros” , dijo Sánchez.



Sánchez apareció por primera vez en una convocatoria y es muy posible que juegue.



“Quiero ayudar a los jugadores a quemar etapas, a que no se vayan por irse, sino con un nombre ya hecho. Mis compañeros conocen más esta liga que yo, por eso vengo a aprender”, señaló.



