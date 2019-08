Santa Fe lo intentó, pero sigue sin ganar y sin hacer goles

Santa Fe mostró otra cosa, otra cara, un poquito más de coraje, un poquito más de entrega. Libró la batalla no contra Patriotas sino contra su propia presión, la de ganar, la de al fin ganar, la de despertar, la de levantarse de entre las cenizas y resurgir, de rojo cardenal, pero no, otra vez se esfumaron los puntos y quedó un nuevo sinsabor, un empate 0-0 en el estreno del nuevo entrenador, Harold Rivera..

El hincha cardenal salió del estadio sin saber qué decir, a dónde mirar, qué analizar. El equipo quiso reaccionar, eso es innegable, y pateó al arco cada que pudo y por algo el arquero Chaux, el visitante, fue el mejor de la cancha, volando en su arco para protegerlo, para evitar el contenido grito de gol que sigue atorado en las toldas cardenales. Entonces al hincha no le quedó más remedio que callar y esperar que este empate, al menos, sea el comienzo de mejores épocas. Si de algo saben en Santa Fe, es de paciencia.



Al menos esta vez no fue un caos, esta vez el equipo se le vio la intención de ganar, y un orden. Cada jugador en lo suyo: Pérez imponiendo orden y valentía, Balanta y Burbano desbordando con potencia y habilidad, y Duque esperando el balón, el momento, el hueco, el gol que no le llegó. Incluso la defensa respondió las pocas veces que Patriotas asustó. Tres veces el arquero Leandro Castellano tuvo que exigirse al máximo para llegar a la pelota, voladas de aplausos para evitar una catástrofe. Pero el equipo no ganó y esa es la sensación que queda.



Las oportunidades se crearon, y ese es por ahora el consuelo. El remate de Burbano anulado por una mano suya previa, en un gran acercamiento y debsorde de atleta de Balanta; el tiro libre de Federico Arbeláez, abajo, para que Chaux comenzara a hacerse leyenda del partido, el cabezazo de Duque que se fue por arriba, por poquito. Hay que sumarles a la lista un remate de Velásquez que atajó Chaux, y un rebote que capturó Duque y se encontró otra vez con el buen arquero.



Pero la mejor opción, la más clara, la que debió ser gol y no fue, estuvo en los pies de Jhon Velásquez, que recibió un buen pase de Roa, era el segundo tiempo, el público ya tenso, el remate incómodo, el balón hacia el arco, con poca fuerza pero con la suficiente para romper el maleficio, y por obra y gracia de la mala suerte que también tiene el equipo rojo, ese balón rebelde chocó en el vertical. Velásquez se levantó y su cara a la nada lo dijo todo: pura extrañeza, pura impotencia.



No hubo forma de quebrar ese arco, de vulnerar al buen Chaux. Alguna vez quiso Duque y ese arquero felino se arrojó al balón con el pecho arriba, suicida, valiente, y la pelota afuera.



Arboleda no bajó los brazos y probó de media distancia, a ver si así era la fórmula, pero allá llegó, a un ángulo, otra vez Chaux, y no señor, ese balón no entraba. Y no entró.



Entonces Santa Fe perdió las fuerzas, y era normal, cualquier equipo se cansa, de los pies y de la mente. Y hasta el público se agotó de pedir un gol que sigue negado. Entró Roger Torres, y tiene la pesada camiseta 10 y eso ya genera buenas expectativas, y dio muestras de un talento prometedor. Pero no es genio, no pudo ser salvador. Será para más adelante. Recién llega.



Chaux se retiró con la cabeza en alto y el cuerpo golpeado de balonazos, pero se fue invicto. Y en Santa Fe se fueron con el evidente malestar. Siguen sin ganar, sin hacer gol. Algo mejoró, algo ilusiona, pero la urgencia consume a los cardenales.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET