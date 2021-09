Santa Fe se iría a jugar a Zipaquirá por costos en El Campín

Independiente Santa Fe hace gestiones para cambiar de sede en lo que sigue de sus competiciones masculinas y femeninas, debido a los costos de arrendamiento del estadio El Campín.



(Le puede interesar: Cali dio el salto hacia la final de la liga femenina)

Así lo confirmó este sábado el presidente Eduardo Méndez, durante el partido semifinal de la liga femenina entre el cuadro cardenal y Nacional.



"Sabemos la voluntad de las autoridades de prestar el estadio, pero los costos son muy altos, el precio que hoy pagamos es 80 millones de pesos, recibimos taquilla de 26, o sea que perdemos aproximadamente 50 millones por jugar en El Campin", dijo el dirigente en declaraciones a Win Sports.

Los costos son muy altos, el precio que hoy pagamos es 80 millones de pesos, recibimos taquilla de 26, o sea que perdemos aproximadamente 50 millones por jugar en El Campin FACEBOOK

TWITTER

(Lea además: Juan Carlos Osorio: 'Tenemos una idea de juego y no pienso cambiarla')



La medida sería para la liga femenina, si el equipo pasa a la final, para la Copa Colombia, en la serie de cuartos contra Nacional, e incluso en la Liga.



"Nos avisaron que todos los partidos serán 'clase A', lo que significa que los valores son altos y no podemos jugar siempre a pérdidas. Ya hablamos con la gerencia y presidencia de la Dimayor, con la gobernación, estamos ubicando al alcalde de Zipa y vamos a ver si hay la posibilidad o nos tocará jugar a puerta cerrada porque no podemos perder más dinero, tras de que estamos en una situación caótica", agregó.



Finalmente, dijo: "Todos nos vemos perjudicados: la afición, el equipo da ventajas, pero no hay una empresa que quiera trabajar a pérdidas".





DEPORTES

Más noticias de deportes

-Miguel Ángel López desata una tormenta de memes tras su retiro



-Miguel Ángel López: reacciones a su polémico abandono de la Vuelta a España



-Confirmado: Supermán López se retiró, furioso, por orden de 'parar'