Sin jugar, Santa Fe ya está entre los ocho primeros de la Liga

Después de un comienzo muy duro, Santa Fe vive momentos dulces en la Liga. Lleva seis partidos seguidos ganando y sin recibir goles en contra, y eso no solo lo alejó de la cola del campeonato, sino que lo pone a soñar con una clasificación a los cuadrangulares semifinales.

Además, ahora parece, por fin, que la fortuna juega del lado rojo. Uno de los resultados del sábado, en la fecha 15 del campeonato, le permite al equipo que ahora dirige Hárold Rivera estar, por primera vez en el año, metido entre los ocho primeros de la tabla de posiciones.



Antes de comenzar la jornada, Once Caldas era octavo, con 20 puntos y +3 en la diferencia de goles. En esos dos factores empataba con Santa Fe, pero la posición se definía a favor de los de Manizales por más anotaciones convertidas (16 contra 13).



Pero ahora el panorama cambió. La derrota del Once en el último minuto frente a Jaguares le bajó la diferencia de goles a +2, por lo cual Santa Fe se mete entre los ocho. Y una victoria este domingo contra Equidad lo podría ratificar en esa posición, siempre y cuando Rionegro no le gane a Unión Magdalena por un gol más de diferencia que lo que logren los 'cardenales'. La recuperación roja va con todo.



DEPORTES