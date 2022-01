Santa Fe como que sigue en pretemporada. Aún no arranca en forma el campeonato. No como se espera. Jugo contra La Equidad como si la competencia no hubiera empezado, y si empató 1-1 en el último suspiro del partido, fue gracias al coraje de león, que parece estar intacto.



Los dos se estrenaban, los dos jugaban su primer partido oficial de la temporada, los dos estaban llenos de jugadores nuevos. Y sin embargo, La Equidad se vio como si llevara mucha ventaja, como si llevara más partidos.



Ya en la primera parte el local parecía el de verde. La Equidad no tuvo complejos. Cortó el juego, se defendió bien, y cada que quiso, inquietó. Anotó el gol y lo defendió con el alma. Y casi hace más goles.

Santa Fe, en deuda

Santa Fe se mantuvo en estado de pretemporada. Aún buscando cuál es que es la idea. Sus figuras, aún apagadas. Wilson Morelo regresó a El Campín pero vio el partido desde la distancia de su posición de delantero desconectado.



Aguirre dejó, al menos en este estreno, un gran interrogante. Wilfrido de la Rosa fue el más inquieto. Un derechazo suyo que atajó el portero Ortega alcanzó a emocionar a la afición.



El equipo, que promete tener mucha capacidad ofensiva (eso dice el DT), lució confundido, apagado y errático en el ataque.

Santa Fe vs. La Equidad en El Campín. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO

Y para colmo, la defensa como que se contagió de esa modorra del ataque porque se quedó dormida en el gol de La Equidad, que nació en un saque de banda, como para despertar más preocupación. Saque de banda, Sabbag atento, pase atrás y Pablo Lima anotó. Iban 43 minutos, moría el primer tiempo, y el equipo cardenal se marchó al vestuario derrotado y angustiado.



Le quedaban 45 minutos para reaccionar, para sacar a relucir el coraje de león.



Velásquez tuvo su oportunidad y falló por poco. Entró Matías Mier y puso un misil en las manos del portero visitante. Alcanzó a gritar el gol que no fue. Pero Mier no se quedó con eso, luego tuvo otro remate que también debió terminar adentro. Mier fue una gran opción en el ataque.



El partido se hizo cómodo para La Equidad, que con la ventaja apeló a esperar y contragolpear.

El empate agónico

Santa Fe lo intentó, eso no se puede negar. Buscó y buscó el empate. Prácticamente se acomodó en campo rival. Los minutos finales fueron de angustia roja, intentando con centros y pelotazos desesperados, luchando contra el reloj.



Y en esas estaba cuando La Equidad le metió un contragolpe de terror. Solo que el delantero Carlos Rivas fue el que se asustó. La mandó afuera cuando atacaban en superioridad.



Santa Fe no bajó los brazos. En medio de su desesperó apareció Wilfrido de la Rosa inventando una volea imposible, donde no se esperaba, aprovechando el sueño de una defensa que se sintió victoriosa antes de tiempo. Y la pelota fue adentro, un gol para empatar y salvar la dignidad cardenal en el estreno.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET