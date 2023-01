Teófilo Gutiérrez dejó al Deportivo Cali luego de una campaña con muchos altibajos. Recién llegó, tocó el cielo con las manos al conseguir la décima estrella con los azucareros. Pero luego tuvo que vivir un año para el olvido, en el que, incluso, el equipo quedó mal parado en algún momento para el descenso.

Teo no renovó con el Cali y, a los 37 años, sigue siendo uno de los nombres más atractivos para el mercado local. Muchos hinchas de Junior soñaban con su regreso.



Sin embargo, el máximo accionista del Junior, Fuad Char, bajó de la nube a quienes pedían una nueva etapa de Gutiérrez en el club. "Hemos tocado el tema de Teófilo, pero, lamentablemente, no encaja en este equipo", dijo.

Teófilo Gutiérrez, por ahora, no regresaría al Junior. Foto: Vanexa Romero/CEET



Mientras Junior lo rechaza, otros clubes como Atlético Bucaramanga se han interesado, pero nunca han presentado una oferta.

El grande que estaría interesado en Teo Gutiérrez



De esta manera, tras nada en concreto, su destino estaría en otro histórico de Colombia y su próxima casa sería Bogotá, debido a que Independiente Santa Fe habría hecho una oferta formal por Teófilo Gutiérrez.



"Desde Santa Fe me contestaron que así como hicieron con Estupiñán y con Carlos Sánchez, pasamos ofertas, pero no hemos obtenido respuesta", comentó el periodista Alexis Rodríguez.



De igual modo, el arquero 'Chipi Chipi' Castillo del Pereira, también interesa a Santa Fe, pero no se conocen detalles si el jugador tendría disposición de llegar al equipo cardenal.

Harlen Castillo. Foto: Juan Pablo Rueda / EL TIEMPO



Por el momento, la llegada de Teófilo Gutiérrez a Santa Fe es una incógnita y el jugador aún no define dónde seguirá su carrera deportiva tras finalizar vínculo con Cali.



Hay que recordar, que Santa Fe inició pretemporada con varios refuerzos de categoría como Fabián Sambueza, Christian Marrugo, entre otros.



