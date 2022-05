Tras la salida de Martín Cardetti de la dirección técnica de Independiente Santa Fe, la dirigencia nombró a Agustín Julio como técnico interino durante estos tres encuentros de Liga BetPlay y el restante de Copa BetPlay, ante Junior de Barranquilla. Este fin de semana, el cartagenero llegó con Grigori Méndez como su asistente técnico y empezó su camino de manera triunfal ante Jaguares.

Aunque Santa Fe asumió la octava casilla y gracias a la victoria del Deportivo Cali ante Once Caldas seguirá dentro de los ocho, al parecer infringieron una regla básica en la competencia.



Agustín Julio estuvo en el banquillo como director técnico frente a Jaguares, mientras que Grigori Méndez lo acompañó. Hasta ahí todo normal. Conforme a lo dicho por Eduardo Méndez el 25 de abril, debutaría Agustín Julio ante Jaguares. Lo que sorprendió fue ver a Grigori Méndez inscrito como el director técnico en este encuentro, aunque quien daba las indicaciones fue el cartagenero.



También sorprendió ver a Grigori Méndez en la rueda de prensa posterior a la victoria santafereña 4-0 ante Jaguares de Córdoba. Agustín Julio, quien tomó también las riendas de Independiente Santa Fe Femenino en 2017, no cuenta con licencia Pro para entrenadores. Por ello, no cumpliría con un requisito fundamental para ser director técnico en posesión.



Así las cosas, por lo dicho por el presidente Eduardo Méndez y lo que se vivió durante el partido, está más que claro quién es el director técnico. Agustín Julio tomó las riendas ante Jaguares y sacó la garra cardenal con la victoria 4-0. Pero el problema es que sin la licencia, no debería estar dirigiendo.



En principio, el club cardenal tendría que responder a lo sucedido, pues el reglamento y las normativas de la Liga BetPlay son más que claras. El capítulo IV, artículo 40° dice que las inscripciones en las planillas de cualquier funcionario que haga parte del personal de apoyo debe corresponder con los cargos y, tácitamente, funciones para las cuales se les designó:



"El personal de apoyo del club, (director técnico, asistente técnico, preparador físico, médico, kinesiólogo y delegado) que sean inscritos en las planillas de juego, deberán ocupar los mismos cargos para los cuales fueron registrados en la DIMAYOR al momento de su inscripción oficial", se lee en el texto.



Hasta el momento ni Dimayor ni la institución santafereña se han pronunciado al respecto.



