Independiente Santa Fe se alista para afrontar el primero torneo del 2023, bajo el mando del técnico tolimense, Hárold Rivera, quien ya tiene problemas con jugadores.

En el arranque del año, Rivera esperaba contar con todos los jugadores posibles, pero eso no será posible por el compromiso de algunos de ellos en el Suramericano Sub-20 de Colombia.



Tres no podrán llegar a Bogotá a comenzar trabajos, se trata de Alexis Manyoma, Jhojan Torres y Kevin Mantilla.



Caracol Radio advirtió que Manyoma tuvo un problema familia y no se presentará en la capital del país.



En el tema Rojas y Mantilla, ambos jugadores están citados por el DT, Héctor Cárdenas, para el Sub-20, que arranca el próximo 19 de enero.

Acciones del partido Santa Fe vs. Junior. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO



Los dos estarán con la Selección Colombia y no estarán durante el primer mes el conjunto cardenal, que los espera una vez terminen el certamen.



Sin embargo, si hay un buen rendimiento de uno o de los dos, podrían ser materia de alguna transacción luego del Sub-20, que es la vitrina de la categoría.



Santa Fe ha confirmado la llegada de Cristian Marrugo, Fabián Sambueza, Fabio Delgado, Iván Rojas, Alexis Manyoma y Julián Millán.



