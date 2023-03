Santa Fe sigue en deuda en la Liga y sus hinchas ya se impacientan. Ahora el equipo cardenal perdió en su visita a Envigado, 3-2, en partido de la fecha 7.

Aunque Santa Fe mostró actitud ofensiva y logró anotar dos goles terminó perdiendo y sigue estancado en la Liga.

Palabras de Rivera

Al final del partido, el técnico Harold Rivera analizó lo sucedido, el trámite del partido y la derrota.

Partido entre Envigado y Santa Fe. Foto: Dimayor

Harold Rivera reaccionó a la situación que vive el equipo por la falta de resultados: “Es difícil el momento. Nosotros sentimos más esto; entiendo a la gente, pero uno tiene familia y le duele. Pero bueno, esto es así; yo tengo la cabeza en alto porque trato de hacer lo mejor posible para gestionar este equipo”, dijo.



El técnico de Santa Fe agregó: “No estamos tranquilos. Personalmente no estoy tranquilo por los resultados, porque hace mucho tiempo no vivía una situación así, pero esto es de poner la cara y mientras me lo permitan, sacaré esto adelante”.



El próximo miércoles Santa Fe se juega un momento crucial en la temporada, pues define su futuro internacional enfrentando a Águilas Doradas en Copa Sudamericana, a único partido con la posibilidad de clasificarse a fase de grupos o quedarse afuera de competencias internacionales el resto del año.



Sobre el futuro dijo: “Ponerme a hablar a futuro es peor. Ahora que venga el partido de Sudamericana y luego veremos, ¿por qué dar un paso al costado si ganamos el partido y clasificamos? Esto es de ponerle el pecho a la brisa, aquí me trajo el presidente Méndez, y si él me dice que no continuó, ok, aunque me iría con la cabeza en alto porque estoy tratando de hacer las cosas bien”.



“Esto ya pasó y hay que levantarse, no queda de otra. Ya se perdió, pero ahora hay que levantar la cabeza y ganar el miércoles”, puntualizó.



