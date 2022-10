Santa Fe tuvo un partido duro, intenso, muy reñido en su visita a Jaguares, y lo perdió 2-1 en tiempo de descuento: falló un penalti, termino con 10 jugadores y se queda en 28 puntos.

Fue un partido complicado, en el que ambos equipos lucharon para quedarse con la victoria.



La primera gran emoción del partido fue por un penalti a favor de Santa Fe. Iván Scarpeta metió la mano de manera sutil y tocó la pelota. Los jugadores cardenales protestaron, el árbitro no la vio, pero tras ir al VAR, decretó el penalti.



Sin embargo, Wilson Morelo, que fue el encargado de cobrar, falló. El arquero Sosa atajó su cobro, que fue muy anunciado a un costado.

¡Ataja Soto el penal a Morelo y todo sigue empatado en Montería! ✋🤚#LALIGAxWIN pic.twitter.com/CLPCWlmYnC — Win Sports TV (@WinSportsTV) October 17, 2022



Un minuto después, Pablo Rojas denudo las fallas defensivas cardenales y por poco abre el marcador.

Llegaron los goles

Jaguares terminó mejor el primer tiempo, inquietando y acercándose al gol. Para la segunda parte se mantuvo en esa tónica.

Al primer minuto, llegó el gol local. Neyder Moreno pierde la pelota en salida, hubo errores, rebotes, torpezas, un centro al área rastrero y definición de Pablo Rojas para el 1-0. El DT Alfredo Arias, desconcertado, no podía creer la pasividad de su equipo.



Pero el león no estaba muerto. Al minuto 54 Neyder se desquitó, sacó una gran jugada individual, y puso la pelota al segundo palo donde llegó Morelo para empujarla y poner el 1-1.



El resto del partido fue de ida y vuelta. Santa Fe movió el banco, uno de los que entró fue el debutante Aristizabal, que vio la roja por doble amarilla.



Sobre el final, Jaguares perdonó a Santa Fe. Duarte picó al vacío, dejó al portero en el camino, y con el arco de frente se asustó y pateó afuera. Y el león respondió, Morelo y Aja pudieron darle la victoria, pero no les entró.



Y en el epílogo, Rojas aprovechó otra falla defensiva de Santa Fe y anotó el de la victoria, que dejó a los cardenales aburridos, y estancados en 28 puntos.





