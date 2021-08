Santa Fe, en alerta roja: ahora perdió de local contra La Equidad

El triunfo de Santa Fe contra Millonarios de la fecha pasada solo fue un espejismo. Este lunes el equipo volvió a sufrir de todos sus males, a no encontrar ni el juego ni las ideas ni los goles. Perdió otra vez en El Campín, esta vez contra La Equidad, 0-2, en la fecha 5, y las alarmas vuelven a estar encendidas en el equipo cardenal. Y el DT Hárold Rivera camina en la cuerda floja.



(Le puede interesar: James deja enigmático mensaje y en redes lo asocian con Atlético de Madrid)

Santa Fe se complicó desde el comienzo porque su planteamiento inicial fue errado. Su idea de jugar con dos delanteros, Ramos y Dinolis, no fue efectiva, no les llegó el balón. Al equipo le faltó quién generara juego. Y mientras tanto, La Equidad lo agredió con facilidad, le quitó el balón y jugó con autoridad.



Le anotó el primer gol al minuto 18, en una presión que obligó a un error en la zaga cardenal. Fue en un saque de banda, Herrera le dio el balón a Torijano quien con ingenuidad recibió la fuerte marca de Duarte, que lo desarmó, lo tiró al piso, se llevó el balón, tocó para Diego Valdés, y el exSanta Fe anotó con facilidad.



Fue un duro golpe para el equipo bogotano, que sin embargo no tuvo reacción, no tenía armas ni ideas ni claridad. El visitante, incluso, se acercó de nuevo y tuvo un buen remate de Pablo Lima que desvió el portero Leandro Castellanos.

(Lea además: Compañeros de Falcao se pelean en la cancha en pleno partido)



El primer tiempo fue un tormento para los cardenales. Para la segunda parte hubo otra cara. El DT Harold Rivera sacó a Ramos y metió a Jersson González. El equipo mejoró.



Incluso, arrancado ese periodo final hubo una jugada muy discutida y fue cuando el portero Cristian Bonilla tuvo una mala recepción y la pelota se le escapó de las manos, picó en la línea y pareció que la traspasaba. Santa Fe protestó que era gol, pero el árbitro Carlos Betancur no dio la anotación, tampoco hubo alerta de su asistente.



De todos modos, Santa Fe hacía méritos para el empate. Dinolis tomó protagonismo y Velásquez al fin apareció. Justamente entre ellos dos gestaron un par de buenas oportunidades que no pudo concretar el volante.



La Equidad ya había retrocedido y aguantaba el resultado, pero vino una jugada rápida, Valdés quedó frente a Castellanos, lo eludió, y cuando pasaba de largo chocó con el portero. El árbitro pitó penalti.



Al minuto 21 Lima se encargó de anotar el segundo gol, aunque el portero casi llega a esa pelota.



Santa Fe tuvo otro partido malo, demostró una vez más que tiene muchas falencias defensivas y ofensivas, apenas lleva tres puntos en cinco partidos, no gana de local, y lo peor es que no reacciona. Rivera camina por la cuerda floja.



DEPORTES

Más noticias de deportes

-James vs. Benítez: ¿primera gran pelea en el Everton?



-Gerd Müller: recuerdo de un goleador letal (Meluk le cuenta, opinión)



-Selección Colombia: los árbitros para fechas de eliminatoria