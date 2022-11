Santa Fe vivió una pesadilla este domingo en su visita a Pereira, con una derrota 5-1 que lo deja en riesgo para ir a la final. Ya no depende de sí mismo y debe pensar primero en vencer a Millonarios el miércoles en el clásico.

Al final del partido el técnico Alfredo Arias analizó la derrota, las posibilidades y se refirió a su decisión de irse del club al terminar la Liga. negó que esto tenga que ver con la derrota.

Palabras de Arias

Alfredo Arias, técnico de Santa Fe. Foto: YouTube: Dimayor

Opciones: "Queda ganar el miércoles y vamos a ir a eso, será muy parejo y confío en que nos levantamos de una derrota dura y corrijamos los errores".



"Podemos. Ahora no dependemos de nosotros, es lo que cambia. Igual teníamos que ganar ese partido, hay que dejar todo, es nuestra posibilidad".



Análisis: "Perdimos en el primer tiempo, por virtudes de los rivales y muchos defectos nuestros. Mi mensaje fue que teníamos que jugar un partido más, entonces a no hacernos expulsar y saber que el próximo sí tocaba ganarlo".



Afecto su anuncio: "No, es una pregunta que no merece respuesta. A menos que alguien no entienda de fútbol… Los jugadores no dependen de un anuncio ni los rivales juegan mejor o no, los partidos se ganan jugando, a veces le damos importancia a cosas que no influyen, lo único es que compliqué al presidente y tuve que aclarar cosas que eran para el final del torneo, pero no tiene nada que ver con el resultado”.



Enamorado suplente: “Hizo mucho desgaste y terminó fatigado. Si hacía un esfuerzo igual podía lesionarse. Necesite ponerlo en el segundo tiempo porque estábamos muy mal”.



