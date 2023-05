En Santa Fe dicen que intentaron, que lucharon, que crearon las opciones de gol, que merecieron más, pero la realidad es que el clásico contra Millonarios lo perdieron, 1-0, y esa derrota duele, porque existe el riesgo de no clasificar.



EN un partido sin efectividad, el mejor de los cardenales estuvo en defensa, fue el central Marlon Torres, el más león de todos y quien dejó la piel en cada jugada.

Calificaciones

Juan Pablo Vargas (izq.) sigue a Hugo Rodallega en el clásico Millonarios vs. Santa Fe. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Juan Espitia: un héroe incompleto. Adivinó el penalti y no alcanzó a llegar. Luego tuvo atajadas sensacionales. Evitó una derrota peor. 7



Fabián Viáfara: fue al ataque todo lo que pudo, todo lo que lo dejaron, le dio apertura a la zona ofensiva y fue un aporte. 6



José Aja: tuvo trabajo y mostró su temple. Luchó y guerreó. Perdió algunos duelos. 6



Marlon Torres: fue el más león de todos. Estuvo seguro, veloz y atento. Sus cierres fueron milagrosos, y sus embestidas al ataque empujaron al equipo. 7



Fabio Delgado: fue otra válvula de salida al ataque; en defensa pasó aceite en algunos duelos. 5



Juan Daniel Roa: todo lo bueno que hizo queda borrado por ese codazo que significó el penalti y la derrota. 5

Harold Rivera: intentó organizar, poner la pausa, pero no pudo meter el pase decisivo. 5



José Enamorado: no fue el más desequilibrante, al menos no como acostumbra. 5



Fabián Sambueza: tuvo chispazos de gran fútbol, gestando juego, pases de gol. Intentó hasta el final. 6



Christian Marrugo: no trascendió, le faltó claridad y estar más metido en la propuesta cardenal. 5



Hugo Rodallega: tuvo el empate, tuvo las opciones, le faltó una gota de precisión para definir. Estuvo muy cerca. 5



WIlson Morelo: entró por Marrugo (13 ST). Fue un aporte, no una solución. 5



Iván Rojas: entró por Roa (13 ST). Brindó otra dinámica, pero sin mucho peso. 4



Jersson González: entró por Enamorado (35 ST). Entró frío o desconectado: se perdió un gol. Sin calificación.



Neyder Moreno: entró por Rivera (39 ST). Poco tiempo, nulo aporte. Sin calificación.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

