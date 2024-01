Santa Fe, que estaba volando, tropezó y perdió en su visita a La Equidad

Santa Fe tropezó. Luego de dos victorias seguidas que lo tenían envalentonado, perdió en condición de visitante contra La Equidad, 1-0, en partido de la tercera fecha del fútbol colombiano.

Santa Fe no estuvo cómodo, no tuvo libertad para jugar a lo que quiere o a lo que intenta. Fue un Santa Fe maniatado, sin chispa, apagado. El equipo que venía embalado por sus victorias contra Pasto y Envigado se estrelló.



El partido empezó lento, aburrido, con dos equipos demasiado prudentes. La Equidad tuvo un poco más de iniciativa. Gestó el primer remate al arco cuando ya iban 25 minutos de juego.



Santa Fe no tenía forma de pasar de defensa a ataque, no tenía sorpresa, Rodallega estaba refundido en el ataque, bien cubierto. Era un Santa Fe conformista. Pero el panorama le cambió a los 28 minutos cuando llegó el gol del local.

¡GOOOL! Equidad anota el primero contra Santa Fe y abre el marcador en Bogotá 1-0 https://t.co/ar4iBqVdv6 pic.twitter.com/vTWEJsQVpw — Win Sports TV (@WinSportsTV) January 31, 2024

Fabian VIáfara pasó como una ráfaga por la zona derecha, allí donde se sentía la ausencia de Dairon Mosquetra, allí donde improvisaba Elvis Perlaza, dejó en el camino a dos jugadores antes de tirar un centro muy efectivo, el portero Marmolejo salió a cortar pero solo manoteó el viento, y en su espalda esperaba Léiner Escalante que recibió solo y anotó de cabeza el 1-0.



El equipo cardenal quedó frío. Ahora le tocaba asumir la iniciativa, buscar la forma de agredir ante un rival que se iba a defender con bravura. Rodallega tuvo un buen cabezazo como para que el portero local no se quedara dormido en su arco.



En la segunda parte Santa Fe intentó ser más agresivo, pero carecía de la pausa y de la profundidad. Pablo Peirano sacó a Perlaza y metió a Castañeda, a ver si Castañeda le daba ideas. Pero no, no muchas.



Santa Fe se fue sintiendo presionado por el reloj, La Equidad fue un bloque cerrado que no daba oportunidades. Es más, en una salida al ataque por poco anota el segundo y lo evitó el portero Marmolejo.



Santa Fe volvió a revivir sus viejos fantasmas, atacando con desespero y angustia, y en una de esas Rodallega casi es el héroe con espectacular chilena. Pasó cerca. Eso fue todo, Santa Fe perdió su primer partido del año.





PABLO ROMERO

