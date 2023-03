Santa Fe quiere y no puede. Intenta y no encuentra. Hace el deber, pero a medias. Este sábado hizo dos goles en Envigado y sin embargo se fue derrotado, 3-2. Y su situación ya preocupa. Porque no despega, porque no se encuentra.

Santa Fe intentó mostrar otra cara. Eso no se puede discutir. De entrada tenía una notable diferencia: Morelo, el goleador, fue al banco; Rodallega, otro goleador que aún no despega, inició de titular. Y el delantero estuvo muy activo, con un evidente deseo de celebrar, de anotar su primer gol.



Tuvo dos buenas oportunidades. A los 5 minutos avisó: su remate dentro del área y estando muy solo se fue por arriba del arco.



Luego, otra opción, a pase de Sambueza. Rodallega sacó un derechazo en su mejor estilo, como en sus mejores tiempos, pero el remate, abajo, fue contenido por el portero.



Santa Fe parecía decidido a llevarse 3 puntos de Envigado. Sin embargo, al frente encontró a un arquero atento, con buenos reflejos y en una tarde de inspiración: Joan Parra.



Parra le atajó un remate a Delgado, luego le evitó el gol a Millán, que disparó de media vuelta tras un tiro de esquina. Santa Fe creaba pero no definía.



Envigado tuvo lo suyo. En la primera parte anunció con un cabezazo de Kestler que se fue muy cerquita.

Al minuto 34 Envigado abrió el marcador pero el gol fue anulado por un previo fuera de lugar.

Defensas dormidas

Arrancando la segunda parte, el plan cardenal se quebró. En un minuto Envigado lo destrozó. Santa Fe pierde la pelota en salida, queda mal parado, expuesto a su rival, y fue Rubio España el que propuso una pared y con el balón de vuelta sacó un riflazo para el 1-0.



Lo bueno para Santa Fe fue que no se entregó a ese gol. Fue de inmediato a buscar la igualdad sin perder tiempo. Al minuto 49 ya estaba celebrando. Fue Millán el que anotó de cabeza en una jugada discutida, en aparente fuera de lugar, que el árbitro no consideró tras asesorarse del VAR. Jugada lícita.



Pero Santa Fe, en su afán de ir por la victoria que tanto necesitaba, se descuidó. Envigado lo liquidaba en una jugada rápida, centro desde la derecha y Mosquera recogió la pelota en el área, anticipó a Viáfara, y en doble acción definió, cuando iban 64 minutos, fue el 2-1.



Marrugo tuvo que entrar para creer que era el salvador. Recibió un centro desde la zona derecha y sacó gran remate en el área para darle respiro a los cardenales, 2-2. Un punto valioso.



Pero a Santa Fe le faltaba un sufrimiento más, doloroso y definitivo. Juan Zapata sacó un zurdazo desde fuera del área, a un ángulo, la pelota se fue picando hacia la red y el aquero Silva no llegó por más que se estiró, fue el 3-2 que condenó al equipo cardenal.



Santa Fe quiere, pero no puede. No despega. Tiene 6 puntos. Su situación ya preocupa



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@pabloRomeroET

