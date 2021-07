Santa Fe pisa en falso y pierde en su estreno en la Liga, contra Cali

Santa Fe parece el mismo Santa Fe del semestre pasado. Al menos por ahora. Eso, lo mismo, fue lo que mostró en su estreno en esta Liga. Perdió contra Cali 1-2, y lo hizo en el último instante del partido, cuando parecía resignado con el empate. ¡Y era local!

Fue un Santa Fe al que le faltó lo que hace rato le viene faltando, eso de la profundidad, las opciones, y claro, los goles.



En su primer partido de este segundo semestre no fue superior al Cali. Y no le ganó. Perdió duelos claves (eso sí, hubo una falta de Jhojan Valencia del Cali comenzando el partido que parecía roja, le sacaron amarilla), y le costó mucho llegar a crear oportunidades de gol. Deja enormes vacíos. Al menos hasta ahora es el comienzo.



Cali fue un equipo más alegre y contundente en el primer tiempo, y pegó los primeros sustos, como en un tiro libre de Angulo que mandó la pelota al travesaño, cuando el arquero Rodríguez (porque no estuvo Castellanos) ya estaba completamente vencido.

Partido entre Santa Fe y Cali. Foto: Dimayor



Tuvo un par de aproximaciones más. Cali se veía más cerca. Jhon Vásquez fue el más peligroso. Preciado metía miedo. Hasta que al minuto 36 Santa Fe falló, no pudo rechazar bien la pelota, y en un duelo pierna contra pierna entre la pierna fuerte de Vásquez y la pierna débil de Porras, ganó el jugador del Cali, que encaró y anotó el 0-1.



Santa Fe lucía apagado, sin armas para reaccionar y para hacer realmente daño. Pero en el segundo tiempo tuvo una inyección, al menos de ímpetu. Jhon Velásquez se metió más en el partido y fue el que gestó el empate.



Fue un lindo gol. Porque si algo tiene santa Fe es que toca, toca bien, pero le falta lo que le falta. En esta no le faltó. Cali perdió la pelota en ataque, lejos de su arco, pero se durmió, no reaccionó, y Velásquez sí se avivó y tiró un pase perfecto, de los suyos, de los de antes, para Kelvin Osorio, que recibió el balón de manera elegante con el pecho, lo domó a su antojo, y remató con precisión para anotar el urgente empate.

Fue un respiro cardenal, aunque nada estaba sentenciado. Cali no estaba conforme con eso, le anularon un gol por fuera de lugar. Y ya en tiempo de descuento, cuando Santa Fe se conformaba con un punto que le había costado mucho, y cuando ya tenia un jugador menos por la expulsión de Edwin Herrera, llegó el golpe final. Un centro de Cabezas y un cabezazo de Balanta, sin marca, libre, para que el arquero Rodríguez acariciara la pelota, sin resistencia, fue el 1-2.



Entonces Santa Fe se marchó con la cabeza abajo, porque el estreno fue flojo, porque perdió en casa y porque no fue un Santa Fe diferente. Fue el mismo.





