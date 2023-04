Santa Fe tuvo una mala presentación este domingo en su visita a Alianza Petrolera y terminó perdiendo 3-1 en la fecha 12 de la Liga.



Santa Fe pagó cara la rotación de su nómina y presentó muchas fallas defensivas que le costaron goles en la primera parte.

Análisis de Rivera

El técnico Harold Rivera reconoció que su equipo cometió fallas de concentración en la primera parte con mejoría en la segunda.



Balance: "Como funcionamiento estuvo mejor el segundo tiempo que el primero. El primer tiempo no fue el Santa Fe que estamos acostumbrados a ver. La idea es que todos estemos preparados cuando nos toque, tener la posibilidad de saber que si no está un compañero está el otro para hacer las cosas igual o incluso mejor".



Los goles: "Alianza Petrolera salió los primeros minutos con una intensidad alta, no voy a poner excusa del tema de la temperatura, porque nosotros también hicimos por buscar el gol, pero pienso que nos faltó concentración, atención e igualarle el esfuerzo a Alianza Petrolera. No nos encontramos muy bien en el primer tiempo, cometimos varios errores defendiendo y atacando, Alianza aprovechó las situaciones, lamentablemente esta derrota duele porque no hacíamos un partido así desde hace muchas fechas".



La rotación: "Apenas terminó el partido en Brasil, sabíamos que teníamos que venir y viajar, la idea era mirar otras opciones. Dairon Mosquera no podía estar, y los otros muchachos, es que hay desgaste, optamos por los cambios, pero hoy nos encontramos con un Alianza Petrolera que nos superó en los primeros minutos, tenemos que corregir, quizás me equivoque yo también, ahora tenemos que replantear".



Poco gol: "Hablar de suerte es que nos faltó ser efectivos en esas opciones que tuvimos, porque creo que Hugo Rodallega tuvo un par de cabezazos, luego los de Enamorado, o Wilfrido De la Rosa. Tuvimos opciones para poder haber sumado hoy, no la victoria, pero sí el empate. Pero los partidos son así, a veces llegamos una y la concretamos y otras veces llegamos muchas y no las concretamos. Tenemos que levantar cabeza, seguir para adelante. Si vamos y vemos el camerino se ve golpeado por el resultado y lo que se vio. Todos queremos hacer las cosas bien y hacer lo mejor, desafortunadamente hoy no fue. Fue un traspié que cualquier equipo puede tener".





