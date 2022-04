Santa Fe sufrió este viernes una peligrosa derrota de local, ante un rival directo como Alianza Petrolera, 0-1, en la fecha 16 de la Liga. Con 22 puntos, el equipo cardenal sale del grupo de los ocho.

El verdugo de Santa Fe, su tortura, su dolor de cabeza se llamó Brayan Gil. Ese escurridizo atacante hizo fiesta en El Campín. Hizo expulsar a dos defensores cardenales y anotó el único gol del partido.



Fue un partido de pesadilla para Santa Fe. Y desde el comienzo, porque a los 11 minutos ya había perdido al defensor Kevin Mantilla, en una pelota larga, Gil lo superó en velocidad y Kevin lo derribó antes de entrar al área. El juez Carlos Ortega revisó el VAR y decidió expulsarlo.

Martín Cardetti tuvo que rearmar la defensa, entró Jerson Malagón. Al minuto 20, Alianza lanzó otro ataque con Gil, y el portero Leandro Castellano logró evitar el gol con mucha exigencia.



Luego, Alianza perdió por expulsión a Leonardo Saldaña, quien desde el piso golpeó a Rivera.



Lo poco que mostró Santa Fe en esa primera parte fue una gran oportunidad, un cabezazo de Francisco Meza, tras un tiro de esquina, que fue directo a un palo.



Pero Gil seguiría en su fiesta. En un pase largo, Jerson Malagón no controló el balón, a su espalda pasó como una gacela Gil, y en su reacción lo derribó, tarjeta roja, Santa Fe con 9. Y apenas iban 33 minutos.

Y para colmo, al minuto 42, otra vez Gil, recibe un pase cruzado al área, Ortiz no reaccionó, y a su espalda apareció el hábil atacante para anotar el gol.

Santa Fe lo intentó pero no pudo

En la segunda parte, Santa Fe salió renovado, con nuevo aire, mejor ordenado, y se fue de frente por el necesario empate. Rivera tuvo un gran remate que atajó abajo el portero José Luis Chunga. Rivera también tuvo un potente tiro libre pero mandó la pelota por arriba del arco. Lo mismo pasó con un riflazo de Ortiz, quien luego tuvo una oportunidad de cabeza.

Alianza estaba desconcertado, no sabía como contener a los cardenales. No hacía valer su superioridad numérica. Se defendía muy atrás, y al minuto 70 sufrió otra expulsión, la de Carlos Pérez.



Se equipararon las fuerzas. Góez tuvo dos opciones, primero mandó un disparo violento al travesaño. Luego otro remate que pasó muy cerca. El gol no llegaba y el tiempo se agotaba.



Y se agotó. Santa Fe no pudo empatar y sufrió una derrota que lo compromete en sus aspiraciones de estar entre los ocho. Por ahora es noveno, con 22 puntos, cuando la fecha 16 recién empieza.





DEPORTES

