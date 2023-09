Una pesadilla. Eso vivió Santa Fe contra Alianza Petrolera. Pesadilla porque jugó en medio de una terrible nebulosa y no tuvo un faro que le iluminara el camino. Se estrelló en cada avance, tropezó en cada intento. Fue un equipo ciego, que no supo qué hacer con la pelota para vulnerar a un rival que sin ningún pudor se defendió y con mucha osadía contragolpeó para encontrar el gol que le dio la victoria en Bogotá, 0-1, y dejar aburridos y amargados y seguramente preocupados a los cardenales.

Un solo gol sentenció el partido. Y llegó cuando Santa Fe ya no tuvo tiempo para asimilar el golpe. Al minuto 80, muy tarde, cuando Santa Fe desesperaba por encontrar el camino del gol y Alianza aguantaba. Fue un riflazo de Edwin Torres, en una jugada de confusión cardenal, que perdieron un rebote, que no lograron rechazar, quizá confiados, quizá pensando más en cómo anotar un nuevo ataque, que en defender a muerte esa acción. Torres recibió el balón en diagonal al arco y metió un cañonazo, el portero Antony Silva voló cuan largo es, estiró sus dedos a ver si encontraba el milagro, pero esa pelota de fuego pasó fugaz directo a la red para desatar un silencio incrédulo en todo el estadio El Campín.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Alianza Petrolera. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO



Hasta ese momento, Santa Fe hizo sus méritos para ganar, pero con tan poca eficacia, con mínima claridad, con muchos tropiezos y desatinos. Esta vez Marrugo no encontró la varita mágica que salvara los puntos. Sambueza se marchó exhausto y sin encontrar soluciones. Jerson González y Ever Valencia no encontraron la vía del gol que tanto necesitaban. Fue un Santa Fe atropellado, que se encontró con una defensa numerosa y bien cerrada.



Santa Fe, que extraña al lesionado Hugo Rodallega, sufre para llegar al gol. El equipo ataca, lo hace, pero sin contundencia; ataca pero sin ferocidad. Además, se encontró en frente con un arquero inspirado, Carlos Mosquera, que sacó lo que le patearon. En la primera parte, cuando Santa fe estuvo un poco más fino, Mosquera estuvo muy atento, decidido y salir figura en El Campín. Le sacó un gran remate de frente a Christian Marrugo en una volea, y también evitó el gol de Sambueza en un tiro libre. Y sobre el final, cuando el ataque cardenal ya era un solo desespero, de nuevo el portero evitó el gol con un gran achique en una llegada de Emerson Batalla.



Alianza jugó un partido inteligente. Se defendió bien y aprovechó sus contraataques. Así ganó el partido. Santa Fe nunca encontró la luz, el camino. Ni con fútbol ni con garra. Ni con furia ni con desespero. Con nada encontró la anotación que le permitiera salvar al menos un empate. Cuando despertó de su pesadilla, la derrota ya era una realidad.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

