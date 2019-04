Santa Fe sigue con su crisis: ahora perdió contra Cali, y en El Campín

Cómo sufrió Santa Fe, una vez más en esta Liga. Ahora su rival fue el Deportivo Cali, y fue un adversario difícil, que complicó y que se llevó los tres puntos, con una victoria 1-2. Dos goles de Dinenno sentenciaron el partido. Santa Fe no ha levantado, sigue en caída libre.

A Santa Fe se le vino la noche encima muy rápido, porque falló un par de goles hechos, luego permitió el del Cali, y perdió a su arquero Solis, lesionado. Todo en cuestión de minutos.

El gol fue lo más grave, porque el equipo cardenal jugaba bien, tenía presencia ofensiva, Carmelo Valencia intimidaba en ataque, de hecho falló una gran oportunidad cuando recibió un centro de Roa y punteó el balón con dirección de gol, hasta que apareció la mano salvadora de Camilo Vargas para ahogar su grito. También pudo anotar Roa, pero su disparo, a gran pase de Velázquez, pasó rosando el vertical.



Pero Santa Fe atacaba, con Velázquez como eje, Arango bien abierto, Roa y sus salidas contundentes. Fue cuando Cali perdió por lesión a Mercado, así que el panorama pintaba favorable para los cardenales, pero no.



Al minuto 16 Dinenno forcejeó casi en la mitad, descargo a un costado y corrió dándose manotazos con Torrijano, llegó bien librado al área, solo, y allí recibió el centro de Mosquera, la bajada de Palavecino, recogió el balón y definió. Santa Fe quedó en el suelo, principalmente su arquero Solís, que ya no se levantó. Lesionado. Entró Diego Martínez a hacer su debut en el arco cardenal y en ese primer tiempo solo intervino una vez con un despeje con los puños.

🚑 En estos momentos nuestro portero Diego Martínez será trasladado en ambulancia a un centro médico por posible fractura de costilla en jugada ocurrida en el minuto 77. #FuerzaDiego — Independiente Santa Fe (@SantaFe) 21 de abril de 2019

Claro, es que Cali ya ganaba, un triunfo de oro en Bogotá. Así que el equipo vallecaucano cuidó el resultado, se preocupó por anular a los hombres de ataque de santa Fe. Antes de terminar la primera parte Carmelo quedó otra vez frente al arquero Vargas y este, en una salida veloz, lo desarmó.



En la segunda parte Santa Fe mantuvo su idea de atacar por su zona derecha, de penetrar con la salida de Roa, Arboleda y Velázquez,; pero también intentó equilibrar su juego y darle salida con Arango y Herrera. Sobre todo cuando entró Seijas, quien en su primera oportunidad dejó mano a mano a Carmelo, que volvió a perder el duelo con Vargas, en gran atajada. Eso ya no era increíble, lo increíble es que Carmelo tuvo otra opción y no supo conectar la pelota. Su cara de lamento lo dijo todo.



Santa Fe no frenó. Cali, por su parte, retrocedió. Aguardó a que el tiempo pasara y que aumentara el desespero cardenal.



La vía llegó por la pelota quieta. Seijas centró de zurda un tiro libre des oriental y Arango se elevó en el área, se sostuvo y de gran cabezazo venció la resistencia, hasta ahora imbatible, de Vargas.



Cali tuvo el triunfo varias veces, como en un remate de Velasco, pero el arquero Martínez, que para ese entonces estaba golpeado, hizo su esfuerzo para evitar la derrota en El Campín. Sin embargo, Cali se creció, fue más en el remate del juego y se llevó el triunfo.



Fue una jugada infortunada. Carmelo, de mal partido, perdió el balón en ataque. Cali contragolpeó con velocidad, Tolosa le metió un pase filtrado a Dinenno, quien definió muy bien a la salida del portero.



Santa Fe, que venía de encontrar su primera victoria en 16 partidos, volvió a fallar. No ha levantado, sigue clavado en el piso y volvió a decepcionar.

Síntesis

Santa Fe 1/2 Cali



Santa Fe: Miguel Solís (SN); Carlos Arboleda (4), Fainer Torijano (4), Carlos Henao (5), Edwin Herrera (5); Juan Daniel Roa (6), Andrés Pérez (5), Juan Pedroza (5), John Velásquez (5); Carmelo Valencia (4), Johan Arango (5). DT: Gerardo Bedoya.



Cali: Camilo Vargas (7); Juan Camilo Angulo (6), Danny Rosero (6), Francisco Delorenzi (6), Jhon Mosquera (6); Andrés Colorado (6), Christian Rivera (6), Agustín Palavecino (6), Carlos Rodríguez (5); Feiver Mercado (SN), Juan Dinenno (8). DT: Lucas Pusineri.



Cambios en Santa Fe: Diego Martínez (6) por Solis (21 PT), Luis Seijas (6) por Herrera (9 ST), Baldomero Perlaza por Roa (23 ST)

Cambios en Cali: Kevin Velasco (6) por Mercado (12 PT), Dídier Delgado por Rodríguez (19 ST), Yeison Tolosa por Mosquera (39 ST).



Gol en Santa Fe: Arango (30 ST).

Goles en Cali: Dinenno (17 PT y 44 ST).

Expulsados: no hubo.

Amonestados en Santa Fe. Arango (45 PY), Pedroza (47 PT), Arboleda (40 ST), Seijas (41 ST).

Amonestados en Cali: Rosero y Angulo (32 PT), Velasco (36 PT).

Figura: Dinenno (8)

Estadio: El Campín.

Asistencia: 10.904 espectadores.

Taquilla: no fue suministrada

Árbitro: Bismarks Santiago (6)





