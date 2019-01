Santa Fe en alerta amarilla: perdió 1-2 con el Cúcuta

Independiente Santa Fe lleva dos partidos en el torneo del fútbol colombiano, cuenta con un empate y una derrota, la que le propinó Cúcuta Deportivo, 1-2, este miércoles en el estadio El Campín.

Santa Fe padeció el partido contra Cúcuta. No estuvo cómodo. No se encontró. Careció de claridad, de ideas, de fútbol. Y para colmo, atrás fue un coladero. El equipo Motilón, con un juego ordenado y clarito, lo atacó cada que quiso. Le hizo dos goles y estrelló dos remates en los palos. Pudo haber sido una derrota peor.



Después de un primer tiempo en el que al equipo no le salió nada, tuvo que soportar una segunda parte caótica. A los dos minutos de esa parte final tuvo el primer dolor de cabeza, cuando recibió el primer golpe. Un autogol de Nicolás Gil, ante una buena llegada del Cúcuta y un pésimo comportamiento de la defensa. 0-1.



Cúcuta pareció envalentonado con ese tanto, porque tuvo nuevas oportunidades. Y Santa Fe sufría. Trató de empujar, pero sin creación y sin ideas. Desde el banco técnico también se notó el desespero, pues las variantes de Guillermo Sanguinetti consistieron en sacrificar a un volante de marca (Juan Pedroza) y a un lateral (Carlos Arboleda), para llenar la zona de ataque, acumulando cantidad, pero escaseando en calidad de juego.



El equipo cardenal tuvo un respiro al minuto 14, cuando Seijas levantó un centro y la pelota pegó en una mano de Mauricio Duarte, en una jugada que no significaba mayor peligro, pero que el árbitro John Hinestroza no dudó en cobrar. Penalti claro. El encargado de cobrar fue Johan Arango, que no tuvo problemas para anotar. Fue el 1-1. Pudo haber sido el gol que necesitaba Santa Fe para despertar, pero antes de que pudiera hacerlo, ya tenía encima otra vez al Cúcuta, llegando y rematando, y al arquero Banguera aguantando.



Al minuto 30 de la parte final llegó el gol lapidario. Jugada del centro hacia la derecha, un pase al vacío de John Hernández, y el que lo recibió fue Luis Miranda, quien fusiló al portero Banguera y puso el 1-2, el de la victoria visitante.



Santa Fe terminó atacando con más desespero que otra cosa. Con el mismo juego errado. Apelando a la pelota quieta. Se fue derrotado y la afición ya se metió con el DT Sanguinetti. Primera alarma.



