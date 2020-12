‘Estoy feliz por la clasificación, el gol es un plus’: Patricio Cucchi

Patricio Cucchi no había podido consolidarse en Santa Fe en los primeros partidos. Luego de la pandemia empezó a anotar goles fundamentales. Ahora puede celebrar que un tanto suyo metió a Santa Fe en la final de la Liga.

“Muy feliz por la clasificación a la final, el gol es un plus. Tanto yo como todo el grupo, lo que priorizamos es el bien de Santa Fe”, declaró Cucchi a Win Sports + al final del partido. “Sacando el gol, los muchachos hicieron un gran partido. Equidad se nos metió atrás y nos hizo muy difícil entrarles”, agregó.



(Lea también: Santa Fe, una final más en una década brillante)



Sobre lo que pasó en el partido, Cucchi, que entró segundos antes del gol que anotó en el minuto 85, opinó: “Por ahí no sé si se nos pasó por la cabeza eso. Después del gol de ellos creo que nos quedamos un poquito. Equidad se lanzó un poco más al ataque, pero creo que, en los 180 minutos, Santa Fe fue protagonista. Creo que somos merecidos finalistas, ojalá hagamos un buen partido el fin de semana que viene”.



Cucchi ha entrado desde el banco de suplente en 15 de los 19 partidos que ha jugado con Santa Fe, pero sabe que siempre tiene que darlo todo. “El que no le toca estar adentro y entra después tiene que dar lo mejor. Jugamos instancias importantes, es una camiseta de mucho prestigio, ojalá lo podamos coronar con un título”, concluyó.



