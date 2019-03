¡Crisis en Santa Fe: cayó 0-2 contra Once Caldas en El Campín!

Era la oportunidad de levantar cabeza. Santa Fe enfrentaba a un Once Caldas que tenía a su técnico en entredicho, a la hinchada encima y en la parte baja de la tabla de posiciones. Pintaba un partido para sacarse la “mala suerte”, argumento con el cual se defienden en el cuadro bogotano por su pésimo rendimiento. Pero los que aprovecharon la adversidad para llevarse la victoria fueron los de Manizales, que ganaron 0-2 en El Campín, se reconciliaron con su público y le dieron una alegría a su técnico.

Un Santa Fe sin una idea de juego clara, con jugadores en un pésimo rendimiento, con una parte de la hinchada inconforme por la actualidad del equipo, a los 23 minutos recibió el primer baldado de agua fría: penalti claro por una mano de Juan David Valencia en el área, el cual ejecutó Darío Rodríguez e infló la malla del arco sur de El Campín.



Tras el gol, el delantero salió corriendo directamente a donde el técnico Hubert Bodhert y les gritó a todos sus compañeros: “a donde el profe, a donde el profe”. El abrazo de comunión en el equipo contrastó con lo que se vivía en el estadio que ya no sabe a quién más culpar por el debacle durante este semestre.



Santa Fe no encontraba el camino para acercarse a la portería de Gerardo Ortiz y aunque buscó hacerse fuerte por las bandas, no logró desequilibrar el marcador. Las únicas dos opciones que tuvo en el área fueron para Fáiner Torijano, quien la mandó muy alta, y la segunda fue para Brayan Perea, pero no pudo impactarla.



Para el segundo tiempo. el técnico Gerardo Bedoya buscó ser más ofensivo: sacó de la cancha al lateral Victor Giraldo e ingresó el delantero Carmelo Valencia. Con ese movimiento el equipo generó oportunidades, pero sus delanteros se dedicaron mostrar toda su incapacidad.

A los 18 minutos, cuando la defensa del Once Caldas pasaba por su peor momento, Carmelo quedó mano a mano con el portero Gerardo Ortíz, sin embargo el balón le rebotó antes, no lo pudo controlar y el balón se fue por el saque de meta.



Dos minutos después, de nuevo los delanteros aprovechaban el hueco que dejó por derecha el lateral Lewis Ochoa y Carmelo en vez de rematar le pasó el balón a Brayan ‘Coco’ Perea, pero este no pudo dominar el balón y demostró por qué hace más de dos años no pudo participar en un partido de fútbol profesional en Europa.



A falta de 15 para el final llegó el golpe final de Once Caldas. Juan Pablo Nieto aprovechó un error del tamaño del estadio por parte del arquero Geovanni Banguera, que primero dio un rebote innecesario, el cual agarró y volvió a soltar a los pies del volante del equipo de Manizales, y este aprovechó y sacó un zurdazo al ángulo para la segunda anotación.



Nieto se quitó la camiseta y salió a celebrar con los hinchas del Once Caldas que llegaron hasta Bogotá y hubo un reconcilio total entre el plantel y la hinchada. Mientras, del otro lado, parte de los fanáticos de Santa Fe se lamentaban y pedían respuestas a los jugadores y a los directivos, sin embargo estos últimos tras el segundo gol abandonaron el palco donde se ubican en el estadio.



Al final Santa Fe siguió intentando, pero sin ningún éxito. Las pocas oportunidades no fueron finalizadas y, de hecho, se salvó de que Ricardo Steer, en un contragolpe, marcara el tercero para los de Manizales.



El equipo bogotano se fue con una nueva derrota del estadio El Campín, lleva diez fechas sin conocer la victoria, solo tiene seis puntos y se ubica en la posición 19, a la espera de que juegue hoy Rionegro Águilas, que si suma un punto, dejará a Santa Fe en el último lugar.



Con ese panorama debe visitar a Millonarios, el próximo jueves, por la fecha aplazada de la fecha 10 de la Liga, un partido que puede ser definitivo para el futuro interno del club.

Santa Fe 0 - 2 Once Caldas

Santa Fe: Geovanni Banguera (4); Víctor Giraldo (4), José Moya (4), Fainer Torijano (4), Juan David Valencia (4); Juan Daniel Roa (5), Juan Pedroza (5), Baldomero Perlaza (5), Facundo Guichón (5); Fabio Burbano (4), Brayan Perea (4).

DT: Gerardo Bedoya.



Once Caldas: Gerardo Ortiz (6); Lewis Ochoa (6), Diego Peralta (6), Andrés Correa (6), Edwin Velasco (6); Juan Rodríguez (6), Juan Pablo Nieto (7), Sebastián Guzmán (7), David Gómez (6); Kevin Londoño (6), Darío Rodríguez (6).

DT: Hubert Bodhert.



Partido: regular.



Cambios en Santa Fe: Carmelo Valencia (4) por Giraldo (1 ST), Edwin Herrera por Guichón (22 ST), Jhon Miranda por Burbano (37 ST).



Cambios en Once Caldas: Eder Steer por Rodríguez (28 ST), Harlin Suárez por Nieto (37 ST), Ménder García por Gómez (43 ST).



Goles en Once Caldas: Rodríguez (24 PT, de penalti), Nieto (31 ST).



Expulsados: no hubo.



Figura: Nieto (7).



Estadio: El Campín.



Asistencia:



Taquilla: no fue suministrada.



Árbitro: Luis Trujillo (6).







