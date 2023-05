Harold Rivera dejó de ser este jueves el técnico de Independiente Santa Fe, tras la derrota 0-2 contra Nacional en El Campín. El anuncio lo hizo el presidente del club, Eduardo Méndez.



La derrota contra Atlético Nacional fue la tercera consecutiva en un momento crucial de la campaña. El pasado 4 de mayo, Santa Fe perdió 2-0 contra Universitario en Lima, resultado que complica las opciones del club de seguir peleando en la Copa Sudamericana.



Luego, el domingo pasado, Santa Fe perdió 1-0 en el clásico contra Millonarios, y ahora, la derrota contra Nacional, ya con todos los equipos al día en el calendario, deja al León en la novena casilla de la Liga, con 23 puntos.

Santa Fe vs. Nacional Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

¿Quién llega?

Aunque la cadena de posibles entrenadores ya empezaba a sonar, EL TIEMPO supo este viernes en la mañana que Gerado Bedoya fue el elegido.

Gerardo Bedoya, DT de Santa Fe. Foto: Héctor Fabio Zamora. CEET

Bedoya fue confirmado para que asuma por el resto del campeonato, en espera de la suerte del equipo cardenal y si clasifica o no a cuadrangulares.



Bedoya ya estuvo en el club como jugador y DT, y ahora asume el control del barco en este momento crítico y coyuntural. A medio día el presidente Eduardo Mendez se reúne con jugadores, Bedoya y junta directiva.

A Santa Fe le queda en la Liga enfrentar a Huila y Once Caldas, para saber si alcanza a la clasificación, que se enredó tras la derrota contra Nacional.



Bedoya ocupó el cargo de director técnico en las divisiones inferiores del equipo cardenal, rol que desempeñó durante tres años. Para febrero de 2019 se le encargó de manera interina por dos partidos. Luego fue ratificado.



El DT encargado asume de inmediato para estos siguientes partidos, pero en espera de que Santa Fe pueda concretar a un DT extranjero. Además, el equipo sigue su participación en la Copa Sudamericana.

