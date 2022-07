En los últimos días ha causado revuelo la posible ausencia de Santa Fe en la próxima edición de la Liga Femenina, que según contó Dimayor se realizaría en el segundo semestre de 2022, previo a la Copa Libertadores. Es decir, un torneo de dos meses, con el que buscan que los dos representantes de Colombia a la Copa Libertadores lleguen con ritmo de competencia.

'Futbolred' conoció de primera mano que Santa Fe no tendría contemplada su participación y, tras dialogar con el entrenador venezolano Ómar Ramírez, quien dirigió a las leonas en la Liga 20221-I, se conocieron más detalles.



Habla el entrenador de Santa Fe

Santa Fe vs. Llaneros Liga femenina

"Planes no tengo, estoy esperando a ver qué pasa. Mi continuidad en Santa Fe, según lo último que hablé con el Presidente, era pensando en armar el equipo para el año que viene, armarlo bien, comenzar con buen tiempo y no teníamos pensando que iba a haber segundo semestre. No sé qué pasará", le contó Ramírez a 'Futbolred'. Una versión que se pudo contrastar con un directivo de las leonas.



El entrenador venezolano hizo un balance positivo de lo que fue el primer semestre del año para el equipo femenino de Santa Fe.



"Creo que hicimos las cosas bien y obviamente me gustaría seguir en Santa Fe para seguir el proceso, fortalecerlo y obtener el título. Esta Liga fue bastante interesante por el formato todos contra todos, fue importante ver qué nivel se iba a ver y nos dimos cuenta que la diferencia de Santa Fe, Cali y América fue abismal. Creo que eso es muestra de los procesos, estos tres clubes vienen haciendo las cosas bien, también hay equipos como Pereira y DIM, que siguen con procesos jóvenes. Me dejó mucho aprendizaje y durante el torneo crecimos mucho. Teníamos un camerino sano, las capitanas fueron líderes positivas y fue muy placentero este año en Santa Fe".



Pero, ¿cómo ve la realización de un torneo en el segundo semestre? ¿era lo que pedían? Ramírez fue contundente: "No lo veo tan bien. Era lo que pedíamos hace rato pero hacerlo para improvisar y a falta de dos meses, dejar los equipos sin un plan operativo para asumir esa Liga. Lo más sabio es no hacerla y dejarla para el año que viene, para hacerla de dos semestres de tres meses y medio cada una, y que los equipos planifiquen y se preparen para ello".



Y agregó que la realización de una liga en el segundo semestre, que se dispute en dos meses, "no es bueno ni para Cali ni para América porque van a llegar con un ritmo y una fatiga elevada a la Libertadores. Estamos hablando que van a llegar con muchos partidos encima y hay que tener cuidado porque se va a tener que jugar miércoles-domingo".

