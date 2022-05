El comité disciplinario del campeonato resolvió este lunes la situación del partido entre Santa Fe y Jaguares que estaba demandado por el conjunto de Montería.

Jaguares perdió en la cancha 4-0 el partido de la fecha 18 de la Liga. Sin embargo, el club demandó el partido al alegar que hubo mala inscripción en la planilla cardenal de Agustín Julio quien aparecía como delegado y no como DT.



El presidente de Santa Fe Eduardo Méndez, expuso este lunes su defensa y sus argumentos. El club consideraba que no se había violado el reglamento, pues como DT fue inscrito Grigori Méndez, justamente para evitar conflictos de esta naturaleza, pues Julio no cuenta con licencia Pro.

Archivado el caso

Pues este lunes, el comité disciplinario resolvió archivar el caso al no encontrar "infracción disciplinaria en la cual pudo incurrir Santa Fe".



"Por tal razón, el Comité no estima admisible la interpretación propuesta por el quejoso, pues la misma constituiría una vulneración al debido proceso y al derecho que le asiste a los disciplinados a ser investigados o sancionados conforme a normas preexistentes al acto que se le impute.En consecuencia, al no encontrar mérito para la imposición de la sanción por infracción al artículo 83 del CDU de la FCF, este Comité no accede a lo peticionado y su lugar decreta el cierre y archivo de la presente actuación disciplinaria".



Así las cosas, Santa Fe conserva los puntos que ganó en el campo de juego y sigue en la pelea para buscar clasificar en la última jornada, el sábado de visita al Once Caldas.





