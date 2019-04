Santa Fe, sin los puntos y sin dos de sus arqueros

El mal momento de Santa Fe no para. Cuando se creía que iba a tener una reacción con su primer triunfo de esta Liga, contra Huila, este sábado volvió a perder, ahora contra Cali. Para colmo de males, el equipo perdió en este partido por lesión a dos de sus arqueros, a Miguel Solís y a Diego Martínez, por lo que Geovanni Banguera, relegado del equipo de manera inexplicable, volvería a la titular para lo que queda del campeonato.

Tras el primer gol del Cali, que anotó Juan Dinenno, al minuto 16, Miguel Solís tuvo que ser sustituido a causa de una molestia en su muslo izquierdo. Al parecer se trata de un desgarro muscular. “Por ahí sentí un jalón atrás y me toca salir”, dijo Solís al final del juego. Su incapacidad mínima sería de unas tres semanas.



En su reemplazo ingresó Diego Martínez, que atajaba su primer partido con los cardenales. Pero el exportero de Patriotas sufrió durante el juego un golpe en el pecho. Terminó el partido por no dejar con 10 a su equipo, pero salió del estadio en ambulancia y con muestras de dolor.



Este domingo se supo que se descartó una fractura de costilla, pero permanece hospitalizado. El diagnóstico es de trauma cerrado de tórax, por lo que recibe cuidados para manejar el dolor. Por ahora se desconoce cuánto tiempo durará su incapacidad.



“Les deseo pronta recuperación a Miguel y Diego, los dos salen lesionados. Diego no sé si es una fractura, parece complicado, pero hay que resaltar el profesionalismo de él, que termina jugando así a pesar del dolor”, dijo el DT Gerardo Bedoya al final de la derrota contra el Cali.

El regreso de Banguera

Geovanni Banguerra llegó a Santa Fe este año como refuerzo de proyección. El presidente Andrés Carreño dijo en su momento que era una gran apuesta al tratarse de un arquero de enorme futuro. Inició la temporada de titular y su desempeño fue de lo poco rescatable en la pésima campaña del equipo. Pero en la fecha 11, en el partido contra Once Caldas, el arquero de 23 años cometió un error que le costó un gol, y desde entonces perdió la titularidad. Además, dejó de ser convocado por el técnico Gerardo Bedoya, quien le dio la titularidad a Miguel Solís.



Banguera ha manifestado públicamente que respeta las decisiones del técnico y que se encuentra en condiciones de jugar, pero no volvió a ser citado para los partidos. Fuentes del club dijeron que era una decisión netamente del entrenador. El caso es que ante esta doble lesión, lo lógico es que Banguera regrese al puesto de titular del equipo para los tres partidos que restan de la temporada.



La crisis de los arqueros de Santa Fe no es nueva: la temporada anterior perdió por graves lesiones a Leandro Castellanos y, posteriormente, a Róbinson Zapata, por lo que en ese momento asumió Solís. Ni Castellanos y ‘Rufay’ han podido regresar.

Ante esta situación , Santa Fe convocaría al arquero de su equipo sub-20, Juan Espitia, de 19 años, quien sería el suplente de Banguera en el resto del torneo.

La peor racha

Santa Fe sigue en su mal momento con su pésima campaña, y acumulando records negativos para la historia del club. Este sábado, al perder contra el Cali, 1-2 en El Campín, acumuló 10 fechas sin ganar como local, cifra que ya es la peor de toda su historia.



Santa Fe, que venía de romper su peor racha de partidos sin ganar, con 15 juegos, suma ahora este dato en contra. El último registro era de 1999, cuando no ganó en nueve partidos consecutivos de local, aunque dos de esos los jugó fuera de Bogotá. En 1985 también tuvo nueve partidos sin ganar.



En El Campín, en esta temporada, Santa Fe empató con Pasto, Junior, Rionegro, Jaguares y Equidad. Y ha perdido contra Cúcuta, Tolima, Once Caldas, y Cali. Le queda el clásico contra Millonarios de la fecha 19. A esos partidos se suma la derrota contra Tolima, el semestre pasado.



Es decir que su último triunfo como local fue justamente contra Tolima, en la fecha 18 del semestre anterior, 3-0. En la fecha 19 venció a Millonarios 0-3, pero fue visitante.

Tras la derrota ante Cali, el técnico Gerardo Bedoya afirmó que ya no tenía argumentos para explicar la situación. “Yo no sé, ya me da es pena con ustedes. Se me están acabando los argumentos. Estoy empezando a dudar de mi trabajo, pero hasta el final voy”, dijo el entrenador a los periodistas.



